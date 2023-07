Rita Gaetana Pillitteri morta a Palermo per l'ambulanza bloccata dagli incendi: era in attesa dei soccorsi

Un’anziana donna è morta in provincia di Palermo. I sanitari del 118, a causa degli incendi che stanno interessando il Palermitano, non sono riusciti a raggiungerla e a prestarle soccorso.

Cosa è successo

La vittima è Rita Gaetana Pillitteri, di 88 anni. Secondo l’agenzia ‘ANSA’ sarebbe morta perché gli operatori del 118, a causa del grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione per prestarle soccorso.

La donna, che si trovava in condizioni di salute precarie, aveva la febbre alta.

Fonte foto: ANSA Una vista dall’alto su Palermo circondata dagli incendi.

Il racconto di un residente a San Martino delle Scale

Un residente ha raccontato: “Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale. Eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili”.

Incendi a Palermo: la situazione

Una lunghissima lingua di fuoco ha circondato Palermo, dalla zona orientale di Monreale fino al promontorio di Capo Gallo, che da un lato domina Mondello e dall’altro Sferracavallo. Sula collina di Bellolampo, ha riportato l’agenzia ‘ANSA’, ha preso fuoco la quarta vasca della discarica comunale facendo scattare l’allerta per il rischio diossina. Fiamme anche nella contrada Inserra nei pressi dell’ospedale Cervello, che è stato minacciato dall’incendio ma non evacuato.

La centrale operativa della Protezione civile ha fatto sapere che la situazione, anche se difficile, in questo momento è “in gestione“.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha dichiarato: “La situazione in tutta la Sicilia è ancora difficilissima anche per le condizioni meteo che stanno complicando ulteriormente il lavoro di chi deve contrastare le fiamme. Dal capo dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, ho ottenuto l’impegno a far giungere in Sicilia ulteriori squadre provenienti da altre regioni, in quanto quelle in servizio in Sicilia sono già tutte impegnate nei vari fronti di fuoco che interessano tutto il territorio”.

Lo stesso Schifani ha poi aggiunto: “Sono stato per tutta la notte in costante contatto con il Corpo forestale, con la Protezione civile, con i Vigili del fuoco e la Prefettura per avere aggiornamenti in tempo reale. Sono vicino agli uomini che, con grande dedizione e coraggio, stanno contrastando le fiamme, e voglio esprimere loro la gratitudine mia e di tutti i siciliani. Il mio pensiero va anche alle famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case perché messe a rischio dai roghi”.