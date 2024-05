Chi è Londra la Gipsy, l'influencer rom che sogna di diventare ricca: "Diventerò la Ferragni degli zingari"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Su TikTok si chiama Londra la Gipsy e sta diventando sempre più popolare, ha oltre 37 mila follower. Si tratta di una giovane ragazza che vive in un campo rom ad Asti e ne documenta sul popolare social la vita quotidiana. La giovane influencer sogna di diventare ricca, "la Ferragni degli zingari".

Chi è Londra la Gipsy

Vent’anni, nata e cresciuta in un campo rom alla periferia di Asti, Londra la Gipsy è una tiktoker che sta diventando sempre più popolare. E sogna di diventare una influencer ricca e famosa come Chiara Ferragni.

Il nome Londra deriva dal nonno, come spiega la giovane in una intervista a La Stampa: "A mio nonno piaceva quella città, o forse anche solo il suono del nome. Mio fratello si chiama London".

Londra ha iniziato a fare video su Tik Tok quattro anni fa: "Volevo creare contenuti dedicati alla comunità rom, un gioco".

Un gioco che potrebbe diventare qualcosa di più: la popolarità e le visualizzazioni su Tik Tok possono rapidamente diventare un business.

L’influencer che racconta la vita del campo rom

Nei suoi video su Tik Tok la giovane racconta con ironia la vita quotidiano nel campo rom, con familiari, parenti e amici come co-protagonisti.

E ha dato vita a un tormentone: quasi tutti i suoi video si aprono con la stessa frase, "Zingari check". Londra spiega che non vuol dire niente di particolare: "È come su un set cinematografico quando si dice ‘ciak si gira’. Per me è zingari check. Un modo di dire".

La realtà del campo rom viene raccontata in maniera naturale e ironica dalla giovane, non mancano contenuti che smontano pregiudizi e luoghi comuni.

"Diventerò la Ferragni degli zingari"

Come tante altre ragazze, Londra la Gipsy sogna di diventare una influencer ricca e famosa. "Diventerò la Ferragni degli zingari. La ammiro molto per quello che ha fatto", racconta.

Assieme al padre ha già messo in piedi un piccolo business, delle magliette con il logo "Zingari check", ormai diventato il marchio di famiglia.

La recente popolarità ha anche attirato l’attenzione di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete4, che ha fatto un servizio su di lei.

La ventenne però non ha apprezzato molto come è stato montato il servizio, in cui a suo dire sono state dette delle falsità. "Io ladra? Borseggiatrice? Ma mi hai visto rubare?", ha detto in uno degli ultimi video.