Influencer Elena Berlato rapinata a Milano al parco Sempione, spinta a terra: in ospedale dopo l'iPhone rubato

L’influencer Elena Berlato è stata rapinata a Milano, a parco Sempione, da tre ragazzi che l’hanno spinta a terra per rubarle il suo iPhone. La ragazza, sui social, ha svelato di essere stata costretta a ricorrere alle cure in ospedale.

Elena Berlato rapinata

A raccontare la disavventura, seppur parzialmente, è stata la stessa Elena Berlato. La content creator, influencer su social come Instagram e TikTok ma anche creator sulla piattaforma OnlyFans, ha svelato di essere stata aggredita e derubata del sui iPhone.

La giovane, come ricostruito dal Corriere della Sera, si trovava al parco Sempione di Milano, presso il bar Bianco, quando tre uomini apparentemente sudamericani si sono avvicinati riuscendo a portarle via lo smartphone, un iPhone 15.

La ragazza, una volta accortasi di essere stata derubata, li ha raggiunti nel mezzanino della stazione Cadorna e da lì sarebbe nata una colluttazione.

Aggredita e in ospedale

Cercando di recuperare il cellulare, suo strumento inseparabile e custode della sua vita digitale, Berlato ha affrontato i tre.

Uno di loro, però, l’ha spinta facendola cadere. All’arrivo dei poliziotti, dei tre non c’era più traccia, mentre la ragazza ha accusato una crisi respiratoria ed è stata soccorsa dal 118.

In stato di shock, Berlato è stata trasferita in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice giallo.

Le parole dopo l’aggressione

Sui social, almeno per il momento, vige l’assoluto riserbo e silenzio su quanto successo. La 28enne, infatti, si è limitata soltanto a denunciare e a far sapere ai suoi follower di essere stata rapinata e aggredita.

“Domenica, al parco Sempione, sono stata rapinata e sono finita in ospedale” ha scritto la giovane in una stories, mostrando le braccia tatuate con tanto di braccialetto dell’ospedale sul polso destro, mentre sul sinistro i chiari segni della flebo.

La ragazza, per non far spaventare i tanti follower, ha aggiunto: “Ora sto meglio, vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto”.

Milano violenta con gli influencer

Berlato, tra l’altro, è l’ennesima star dei social che denuncia aggressioni a Milano.

Di recente c’è stato il tiktoker Eddy Beef, ma anche George Ciupilan, l’ex ginnasta Carlotta Ferlito e tanti altri ancora che non si sento più sicuri nella città meneghina.