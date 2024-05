Infarto in treno per l'influencer Davide Patron, il prof d'inglese famoso su TikTok: salvato dai passeggeri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura per Davide Patron, il prof di inglese e influencer su TikTok, dove conta oltre un milione di follower, colpito da un infarto mentre si trovava su un treno.

Cosa è successo a Davide Patron

Davide Patron è stato colto da un arresto cardiaco mentre era a bordo di un treno diretto a Parigi. Il 25enne è stato soccorso da alcuni passeggeri a bordo che, come raccontato su Instagram dallo stesso Davide Patron, “prontamente hanno iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici”.

Il prof tiktoker ha tranquillizzato i suoi fan pubblicando uno scatto dal letto d’ospedale. Diversi i commenti e gli auguri di pronta guarigione da parte dei suoi follower.

Il post di Davide Patron

Su Instagram, nella giornata di mercoledì 8 maggio, Davide Patron ha scritto un lungo post. Le sue prime parole: “C’è mancato poco. Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici”.

Il post del prof tiktoker continua così: “Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com’è andata nelle storie. Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso”.

La sua conclusione: “Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese. Un abbraccio a tutti”.

Il messaggio di ringraziamento di Davide Patron

Nelle sue Storie, sempre su Instagram, il prof d’inglese Davide Patron ha poi pubblicato un nuovo messaggio per ringraziare i messaggi di sostegno ricevuti: “Grazie mille per tutto l’affetto sotto a questo post. Fatico a trattenere le lacrime a leggere certi commenti”.