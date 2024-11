Romano Benito Floriani Mussolini gioca in Serie B: quale sarebbe "l'onore più grande" per il nipote del Duce

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Romano Benito Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e nipote del Duce, ha parlato della sua carriera da calciatore nel corso di un’intervista, durante la quale ha parlato anche del nonno.

Dove gioca Romano Benito Floriani Mussolini

Romano Benito Floriani Mussolini è un calciatore di 21 anni, di ruolo esterno destro.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, nella stagione 2023/2024 ha giocato in prestito al Pescara in C. Attualmente è in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto alla Juve Stabia, in Serie B.

Romano Benito Floriani Mussolini, nel 2021, in panchina allo stadio Bentegodi di Verona in occasione della partita di Serie A tra la sua Lazio e l’Hellas.

Cosa ha detto Romano Benito Floriani Mussolini sul Duce

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Romano Benito Floriani Mussolini ha detto a proposito del bisnonno: “Il mio bisnonno Benito è stato un personaggio importantissimo per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato”.

Il calciatore ha aggiunto: “Se il mio cognome incidesse sulla mia carriera sarebbe un dispiacere enorme. Cosa ci posso fare? Quello che conta è quello che faccio in campo. Ma devo dire che finora è stato così”.

Romano Benito Floriani Mussolini ha scherzato sul suo ruolo, esterno di fascia destra, che ha scatenato ironie: “Mi hanno fatto queste battute, rido anche io”.

Sul binomio Lazio-Mussolini, ha invece detto: “L’ho sentito dire, queste cose legate al mio cognome non mi interessano. Ci sarà sempre qualche pregiudizio, ma il mio lavoro non c’entra e a me non pesa”.

Ancora Romano Benito Floriani Mussolini, sul giudizio delle persone a causa del suo cognome: “Ho fatto la scuola inglese per evitarne una italiana dove avrei attirato più attenzione. In campo nulla, a parte qualche urlo dalle tribune a cui non do peso, così come i commenti sui social”.

I consigli di Alessandra Mussolini al figlio calciatore

Nel corso dell’intervista, Romano Benito Floriani Mussolini ha anche rivelato i consigli di mamma Alessandra Mussolini sulle difficoltà legate al cognome che portano: “Dice di fregarmene. La gente parlerà sempre, io sono per le sfide: se devo far chiudere la bocca a chi ha pregiudizi sul mio cognome, lo faccio”.

L'”onore più grande” per il nipote del Duce

Romano Benito Floriani Mussolini ha rivelato nell’intervista anche quale sarebbe per lui l'”onore più grande“: “Spero un giorno di giocare in Nazionale, per me sarebbe l’onore più grande”.