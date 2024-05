Chiara Ferragni attrice nel film su Maserati? Il produttore Andrea Iervolino: "Pronta per Hollywood"

Il futuro di Chiara Ferragni potrebbe essere a Hollywood. L’indiscrezione circola da alcuni giorni e ora è stata in parte confermata – o sarebbe meglio dire non smentita – dal produttore cinematografico Andrea Iervolino L’imprenditrice digitale e influencer, finita nell’occhio del ciclone a seguito delle inchieste giudiziarie legate alla beneficenza e alla separazione con Fedez, sarebbe in lizza per un ruolo da protagonista in Maserati a racing life, film che ripercorrerà la storia del celebre marchio automobilistico.

La scommessa di Andrea Iervolino su Chiara Ferragni

Iervolino ha risposto ad alcune domande del Corriere della Sera in un’intervista pubblicata oggi, 8 maggio.

Il produttore ha spiegato che Ferragni ha le carte in regola per tentare la strada del grande schermo:

“Avere tanti follower aiuta per gli aspetti promozionali ma un film deve essere un’opera di qualità. Chiara ha sicuramente i requisiti per diventare un’attrice internazionale”.

Il produttore ha specificato che la influencer, in caso di partecipazione al progetto, che prevede il coinvolgimento di alcune star statunitensi, non reciterà in un ruolo minore ma sarà la protagonista femminile della pellicola.

Al momento non è chiaro se l’italiana più seguita sui social stia studiando recitazione ma di certo, secondo Iervolino, le doti attoriali per sfondare non le mancano.

Fonte foto: ANSA Andrea Iervolino, produttore cinematografico

Chiara Ferragni scaricata dai brand, ora il rilancio

Ferragni ha collaborato con Maserati tra il 2013 e il 2016, poi il rapporto si interruppe in maniera consensuale. Ora, secondo Iervolino, l’ex blogger di moda potrebbe in qualche tornare ad essere uno dei volti della casa automobilistica, attraverso un film che avrà un budget da oltre 100 milioni di dollari.

E ciò avverrebbe dopo che la influencer è stata scaricata da buona parte dei marchi più in vista per cui faceva da testimonial: da Coca Cola a Pantene, passando per Safilo, giusto per citare alcune delle aziende che hanno preferito allontanarsi da una figura pubblica diventata di colpo ingombrante.

Gli auguri di Fedez e della madre per il compleanno

Mentre l’ormai ex compagna sembra poter imboccare una nuova strada, ieri Fedez, che si trovava a Roma per presenziare al processo che l’ha visto imputato per calunnia ai danni del Codacons, ha voluto augurarle buon compleanno.

L’occasione è stata la trasmissione Pomeriggio Cinque nel corso della quale il cantante ha assicurato ad uno degli inviati che avrebbe sentito telefonicamente Chiara nel giorno in cui festeggiava i 37 anni.

Marina Di Guardo, madre di Chiara, ha condiviso sui social un affettuoso tributo alla figlia con una serie di fotografie che ripercorrono alcune fasi significative della vita di Ferragni.

Ad accompagnare le immagini di il messaggio: “Buon compleanno, amore mio”.