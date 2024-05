Chef Rubio su X pubblica il post cancellato da Tiziana Ferrario contro le parole choc di Riccardo Pacifici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Chef Rubio, dopo la violenta aggressione subita, ha rilanciato il video in cui il rabbino Riccardo Pacifici si è rivolto contro chi fa post che definisce “antisemiti”. Il video è stato girato durante la manifestazione del Foglio (lo scorso ottobre) a sostegno di Israele. Nel video fa riferimento ai sostenitori della causa palestinese, come Chef Rubio e ai due “pseudo professori come Orsini e D’Orsi”. Le parole incriminate, e per questo riprese dopo l’aggressione, sono quelle interpretate come minacce: “Vi veniamo a prendere”.

Il video di Riccardo Pacifici

Nel video, risalente allo scorso 10 ottobre 2023 e riportato da un account su X, si sente l’ex Presidente della Comunità Ebraica di Roma dire: “Ai deputati dei 5Stelle, a quelli che stanno dicendo cose un po’ bizzarre, signori non facciamo scherzi”. Si riferisce ai commenti che secondo il rabbino sono di odio e antisemiti e cita le leggi che vietano tali comportamenti.

Subito dopo dice in maniera chiara: “Le applicheremo ai cuochi che fanno dei post antisemiti, istigano alla violenza”. Procede a fare i nomi di quelli che definisce “pseudo professori a-storici”, ovvero Orsini e D’Orsi. Grida: “Siete dei delinquenti! Siete dei delinquenti!”. E poi: “Vi veniamo a prendere!”.

La condivisione del post su X

Il video di Pacifici ha girato molto sui social, tornando virale dopo aver fatto numeri importanti subito dopo la manifestazione del Foglio. Il collegamento tra il video e l’aggressione a Chef Rubio appare evidente ai molti che sul web hanno deciso di ricondividerlo. Tra questi c’è ovviamente l’ex rugbista aggredito a Roma, ma anche la giornalista Tiziana Ferrario che accompagna il post con un commento: “Ma vi sembrano parole da pronunciare in un Paese democratico? E poi succede che qualcuno venga sprangato… basta alimentare questo clima di odio!”.

Chef Rubio domanda a Ferrario perché ha cancellato il post e commenta: “Non bisogna avere paura delle loro minacce, delle loro querele. Chi lotta per la giustizia e contro chi sostiene genocidio, terrorismo, morte, oppressione, tortura, occupazione e pulizia etnica, non deve temere nulla”.

Il commento del rabbino: il post viene cancellato

È lo stesso Chef Rubio a far notare l’eliminazione del post e forse il suo motivo, mettendolo insieme su X alla risposta del rabbino Pacifici. Questi nei confronti della giornalista scrive: “Immagino le abbiano hackerato il profilo. Perché una professionista come Lei magari avrebbe dovuto indagare meglio. A cominciare dal video che quell’individuo ha abilmente tagliato levando la frase successiva sulla legge e non le persone”. Prosegue ancora sulla professionalità di Ferrario: “… dovrebbe accertare chi sono stati gli autori di quella predizione punitiva”. Poi ricorda i post di Chef Rubio sulla senatrice Segre e aggiunge un commento volutamente esagerato e provocatorio: “A meno che lei pensi sia una mandante anche la senatrice a vita”. Poi la minaccia di denuncia per diffamazione e un caustico: “Mi stia bene” con il tag al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la Polizia di Stato.

Tra i commenti c’è chi fa notare l’assenza di una condanna all’aggressione, atteggiamento comune a molti esponenti politici e che non è passato inosservato. Alla fine, alla minaccia di diffamazione, la giornalista ha cancellato il post e ha scritto in risposta a Chef Rubio: “L’ho tolto per non lasciare spazio agli insulti a comando. Non mi interessano persone che insultano e basta senza dialogare. Vadano da altre parti”.