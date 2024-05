Chef Rubio massacrato di botte sotto casa a Roma posta foto e video sui social: l'accusa agli "ebrei sionisti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aggressione a Chef Rubio. Il noto cuoco, all’anagrafe Gabriele Rubini, ha raccontato sui social di essere stato aggredito e picchiato da alcune persone che lo hanno aspettato davanti alla sua abitazione a Frascati, alle porte di Roma. “Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti“, ha detto Chef Rubio, che non ha mai nascosto il suo sostegno verso la Palestina.

Chef Rubio aggredito e picchiato

Al momento, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non ci sono denunce alle forze dell’ordine, solo foto e video postati su X (ex Twitter) dal diretto interessato. L’aggressione è avvenuta la notte del 15 maggio sotto casa di Chef Rubio a Frascati (Roma).

Lo chef e attivista pro-Palestina ha mostrato le ferite subite e alcuni dettagli dell’aggressione, come l’interno dell’auto con vetri rotti sui sedili e tracce di sangue.

Il racconto di Chef Rubio

In un video si vede Gabriele Rubini col volto tumefatto e coperto di sangue che racconta quanto successo: “Mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico”.

E ancora: “Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”.

Chef Rubio ha postato anche delle foto che mostrano l’interno di un auto con vetri rotti e schizzi di sangue.

Poi un selfie al pronto soccorso dell’ospedale dove si è fatto medicare le ferite alla testa: sorridente, sul volto le evidenti tracce dell’aggressione, un occhio gonfio e una vistosa medicazione sulla fronte.

La solidarietà degli studenti della Sapienza

Le immagini postate da Chef Rubio in poco tempo hanno fatto il giro dei social e non sono mancati messaggi di solidarietà.

In serata gli studenti pro Palestina dell’Università La Sapienza, che si trovano ancora in tenda sotto al rettorato, sono scesi in strada con uno striscione: “Dalle tende contro il genocidio in Sapienza esprimiamo la nostra massima solidarietà a Chef Rubio preso di mira e aggredito poco fa da una squadraccia sionista”.

Nei mesi scorsi Rubini è finito sotto inchiesta per istigazione all’odio razziale per dei post antisemiti. È stato anche fermato dalla polizia con una tanica piena di sangue animale con la quale stava andando a un sit-in pro Palestina e contro Israele.