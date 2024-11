Italo Bocchino confessa di aver avuto relazioni con due deputate: di quale partito sono

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Italo Bocchino, ex parlamentare, giornalista e direttore del “Secolo d’Italia”, ha confessato di aver avuto in passato relazioni con due deputate di un partito di centrosinistra.

La rivelazione di Italo Bocchino sulle relazioni con le deputate del Pd

Nel corso di un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, Italo Bocchino, ex Fronte della gioventù, ex Msi ed ex An, ha rivelato di aver avuto amici e fidanzate di sinistra.

La sua “confessione”: “Sia gli uni che le altre. Quando ero single, ho avuto due storie con due deputate del Pd. Ovviamente non le farò mai i nomi”.

Fonte foto: ANSA

Italo Bocchino, considerato un “playboy della politica”, ha confidato di aver avuto in passato relazioni con due deputate del Partito Democratico, ma si è rifiutato di fare i nomi delle due donne.

Italo Bocchino playboy della politica? La sua reazione

Italo Bocchino è stato definito un “playboy della politica”. Lui, però, su questa definizione ha obiettato: “Alt. Da un anno e mezzo sono felicemente sposato e sono fedelissimo. Le mie due figlie dicono che sono io a far girare la voce che sarei un tombeur de femme, invece sono serissimo”.

L’attuale moglie di Italo Bocchino, prima di sposarlo, l’ha fatto seguire per un mese da un investigatore privato. Nel corso dell’intervista, rilasciata a distanza di poche settimane dal suo libro intitolato “Perché l’Italia è di destra”, l’ex parlamentare ha confermato l’indiscrezione ma ha anche tenuto a sottolineare ironicamente: “È vero, quindi la mia fedeltà è certificata“.

Il libro di Italo Bocchino è acquistabile anche su Amazon

Italo Bocchino e l’incontro con Elisa Isoardi, ex di Matteo Salvini

Italo Bocchino, nell’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno, ha anche rivelato un aneddoto relativo a un suo incontro con la conduttrice tv Elisa Isoardi, ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini.

Il racconto di Italo Bocchino sull’incontro con Elisa Isoardi: “io sono molto amico di Elisa Isoardi. Era appena finita la sua storia con Matteo Salvini, Mi invitò un giorno a pranzo per sfogarsi un po’ e io accettai l’invito. Seppi solo dopo che al tavolo accanto al nostro c’era l’investigatore che registrò il dialogo. Ma io fui impeccabile“.