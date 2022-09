Cervinara, auto si schianta contro un muro: morte due ragazze di 28 anni, ferite altre due

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Due ragazze di 28 anni sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Cervinara, in provincia di Avellino. Ferite e ricoverate in ospedale altre due giovani: le quattro viaggiavano a bordo di un’auto che è finita contro il muro di cinta di un’abitazione.

Tragico incidente stradale a Cervinara

Come riporta Ansa, l’incidente stradale costato la vita a due ragazze è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 settembre, attorno alle 4, a Cervinara, in provincia di Avellino.

Per cause in fase di accertamento, la conducente di una Fiat 500 con a bordo 4 ragazze ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro un muro di recinzione di una casa in via San Cosma. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Auto contro il muro: due ragazze morte, altre due ferite

Nel violento impatto contro il muro due delle quattro giovani che erano a bordo dell’utilitaria (tutte coetanee 28enni del posto) sono morte, mentre le altre due sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Le due ragazze ferite sono state estratte dalle lamiere dell’auto e affidate al personale del 118: una delle giovani è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, l’altra al San Pio di Benevento.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei Comandi di Benevento e di Avellino, le ambulanze del 118 e i carabinieri delle stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina.

I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere dell’auto le ragazze ferite e le salme delle due vittime e poi per mettere in sicurezza la zona dell’incidente.

I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.