Brescia, incidente in autostrada: muore ragazza di 17 anni. Arrestato giovane positivo all'alcoltest

Tragico schianto nella notte. Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A21 tra Pontevico e Manerbio, in provincia di Brescia. Alla guida dell’auto un giovane di 21 anni che è stato arrestato perché risultato positivo all’alcoltest.

Incidente mortale sull’A21

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre, attorno alle 4 del mattino. Lo schianto si è verificato lungo l’autostrada A21, nel tratto compreso tra i caselli di Manerbio e Pontevico, in provincia di Brescia.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, si è trattato di un incidente autonomo. Il 21enne alla guida dell’auto ha perso il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi contro il guardrail. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.

Incidente in autostrada, muore ragazza di 17 anni

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente dell’auto di 21 anni si è salvato: è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice giallo.

Non ce l’ha fatta invece la ragazza di 17 anni che sedeva sul lato passeggero: è morta sul colpo a causa del violento impatto. Per lei, come riporta Brescia Today, è atterrata sul posto anche l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. Entrambi i giovani sono di Leno (Brescia).

Arrestato il conducente: positivo all’alcoltest

Il 21enne alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcoltest con un valore nel sangue di 1,12. Per questo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio stradale.

Ora si trova piantonato in ospedale, dove è ricoverato in condizioni non gravi. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.