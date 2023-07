Castello Sforzesco chiuso a Milano per allagamenti dovuti al maltempo: tegole cadute per pioggia e vento forte

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il Castello Sforzesco di Milano è chiuso al pubblico a causa di calamità naturali. Ne dà notizia il sito ufficiale: “Si comunica che il Castello Sforzesco resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza a causa di danni causati dal forte maltempo”. Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, infatti, pioggia e vento forte hanno fatto cadere delle tegole. Alcuni locali sono allagati.

Castello Sforzesco allagato

Da quanto appreso dall’Ansa, il Castello Sforzesco ha subito diversi danni a causa della furia del maltempo abbattutasi su Milano.

La bufera della notte scorsa ha provocato la caduta di diverse tegole e, di conseguenza, l’allagamento di alcuni locali, tra cui alcuni uffici.

Fonte foto: ANSA Immagini del maltempo a Milano

Danni anche nella Sala Viscontea, dove di solito si tengono le mostre temporanee e che al momento non ospita allestimenti.

L’allarme del sindaco Giuseppe Sala

La decisione di chiudere al pubblico il Castello Sforzesco è stata presa dal Comune di Milano.

Il sindaco, Giuseppe Sala, ha spiegato in un video sui social che “stiamo valutando come stanno i nostri luoghi di gestione comunale. Per fare un esempio, abbiamo scuole con tetti scoperchiati e il Castello è al momento chiuso per motivi di sicurezza perché ci sono delle tegole che sono cadute dalle merlate. La situazione non è semplice ma vi garantisco che il personale sta lavorando da stanotte”.

E ancora: “Il vento in città ha superato i 100 chilometri orari“.

Vigili del fuoco: “Situazione molto pesante”

I vigili del fuoco di Milano parlano di una “situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano” con “interventi senza sosta ormai da qualche giorno, situazione che con la tempesta di questa notte” si è ulteriormente aggravata.

Sono oltre 200 le richieste di interventi dalle 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana.

Molti di questi interventi sono dovuti a caduta di alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e danni ad abitazioni.