Aereo diretto a New York dirottato su Fiumicino: danneggiato dal maltempo, era partito da Malpensa

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Paura sul volo intercontinentale. Un aereo partito da Malpensa e diretto a New York è stato investito da una violenta grandinata. I danni sono stati tali da costringere l’equipaggio ad atterrare a Fiumicino per verificare le condizioni del velivolo. Non risultano feriti tra i passeggeri.

La grandine alla partenza

Poco dopo la partenza alle 21:29 di lunedì un aereo in partenza da Milano Malpensa e diretto all’aeroporto di New York JFK ha incontrato una forte perturbazione, mentre stava raggiungendo la quota di crociera.

Si tratta del volo DL185, e l’intensità del maltempo è stata tale da convincere l’equipaggio a dichiarare lo stato di emergenza e chiedere di essere dirottati verso un aeroporto vicino per verificare i danni subiti.

I danni del maltempo in Lombardia

Il maltempo ha creato molti problemi nella giornata di lunedì in buona parte della Lombardia, ma soprattutto in quella occidentale. Monza e Milano sono state colpite da forti temporali, con raffiche di vento e grandine.

In Brianza, una donna è rimasta uccisa da un albero abbattuto dal vento a Lissone, mentre a Monza un’altra signora è stata trascinata dal giardino di casa sua fino a un sottopassaggio allagato dalla forza dell’acqua, per poi essere salvata dalla polizia prima di annegare.

Danni anche a Milano, dove i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire per allagamenti di cantine e i sommozzatori hanno dovuto salvare un uomo rimasto intrappolato nel proprio garage invaso dall’acqua caduta copiosa in pochi minuti.

L’atterraggio a Fiumicino

La scelta dei piloti del volo DL185 si è rivelata azzeccata. La grandine incontrata in fase di ascesa aveva danneggiato in diversi punti la carena esterna e la parte anteriore del velivolo, come mostrano alcune immagini. Problemi anche alla turbina del motore e all’ala.

Le autorità hanno quindi concesso l’atterraggio dell’aereo all’aeroporto di Roma Fiumicino, come reso noto dalla compagnia operatrice, Delta Airlines. I danni sarebbero ora in fase di manutenzione da parte del team locale preposto.

I passeggeri, spaventati dall’accaduto ma incolumi, sono stati fatti scendere senza problemi particolari all’arrivo nell’aeroporto romano attorno alle 14.