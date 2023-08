Carolyn Smith e la lotta contro il tumore: la coreografa sarà ancora giudice a Ballando, le ultime notizie

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Carolyn Smith, la celebre giudice di Ballando con le stelle, si sta dimostrando un esempio di coraggio nella sua tenace battaglia contro il cancro. Da presidente della giuria fin dal lontano 2007, Carolyn Smith sta per fare il suo ritorno sul palcoscenico dei giudici per la 18esima edizione del programma. Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore maligno al seno, e da allora ha combattuto con forza, affrontando anche la recidiva. Carolyn Smith affronta questa battaglia con una mentalità positiva, affiancata dalle indicazioni dei medici.

La battaglia contro il cancro

La coreografa britannica ha trovato nuova energia impegnandosi personalmente nella sensibilizzazione sul tema del cancro. La sua determinazione emerge mentre cerca di ispirare gli altri affrontando la malattia con serenità.

Carolyn Smith, forte e tenace, sta cercando di dare voce a coloro che lottano silenziosamente e dimostra che la positività può essere un alleato prezioso in tempi difficili. Il suo obiettivo è quello di supportare le donne che si trovano in situazioni simili, incoraggiandole a superare le paure e a vivere con fiducia.

Fonte foto: IPA Carolyn Smith è la decana della giuria di Ballando con le stelle, pronta a prendere parte alla 18esima edizione

Dance for Oncology

Oltre alla sua presenza in Ballando con le stelle, Carolyn Smith sta guidando un’iniziativa sociale straordinaria chiamata “Dance for Oncology“. Questo progetto offre percorsi di ballo e lezioni gratuite per i pazienti oncologici, offrendo loro un momento di svago e divertimento.

Attraverso questo programma, Carolyn mira a creare un rifugio mentale per chi lotta contro il cancro, regalando un’occasione per allontanarsi dalla malattia. “Dance for Oncology” si diffonde in tutta Italia con l’obiettivo di portare un sorriso a coloro che ne hanno più bisogno.

Come sta Carolyn Smith

Nell’intervista rilasciata a Tg1 Mattina, Carolyn Smith ha raccontato l’attuale fase della battaglia che sta conducendo contro la malattia, e il suo impegno per guadagnare la serenità. “Ho up and down, ma è normale” ha dichiarato la giudice di Ballando. “Vado avanti con positività, con il sorriso e faccio tutto quello che mi dicono i medici”.

Il messaggio della coreografa continua a essere positivo a dispetto delle condizioni di salute. “Sono una donna molto forte, tenace, ho trovato un’ulteriore forza e sto cercando di far capire alle persone che vivono questa situazione che devono affrontarla con più serenità”.