Nunzia De Girolamo racconta il calvario a Ballando con le Stelle e la sua prossima conduzione in Tv

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’ex ministra e showgirl a tutto tondo Nunzia De Girolamo è pronta a tornare in televisione con una nuova avventura sui canali Rai. La presentatrice si è raccontata a ‘Unomattina estate’ in vista del suo prossimo impegno in Tv alla conduzione di ‘Estate in diretta’, ricordando una delle ultime sfortunate apparizioni sul piccolo schermo con l’infortunio a ‘Ballando con le Stelle”.

Il calvario a Ballando con le Stelle

Durante l’intervista a ‘Unomattina’, Nunzia De Girolamo ha raccontato del calvario dopo l’incidente subito durante l’edizione del 2019 programma condotto da Milly Carlucci, a cui prese parte in coppia con Raimondo Todaro.

Fonte foto: ANSA Nunzia De Girolamo nella sua ultima esperienza in Tv con ‘Ciao Maschio’

“Dopo una caduta mi sono rialzata più forte, lì io e Raimondo Todaro ci siamo fatti male e siamo stati trattati in ospedale, ci sono state mattine che non riuscivo ad alzarmi dal letto” ha raccontato l’ex ministra.

La conduzione di ‘Estate in diretta’

Ospite del programma su Rai 1 condotto da Serena Autieri, insieme a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, De Girolamo ha presentato anche il suo prossimo impegno televisivo con l’Estate in diretta’ in arrivo dalla prossima settimana proprio fino all’8 settembre.

“Io metterò in campo tutta la mia curiosità – ha assicurato -. Sono una grande lettrice di gialli e sono una tipa sempre curiosa. Avrò anche la sensibilità umana di sapere che dall’altra parte ci sono vite e sofferenze: la narrazione deve essere sempre garbata“.

La presentazione della nuova edizione

Reduce dal successo di ‘Ciao Maschio’, la conduttrice ha anticipato che porterà anche nella nuova avventura un pezzo della sua precedente esperienza televisiva, con le “interviste ad alcuni ospiti”.

“Ci sarà anche la parte di leggerezza, di sorriso, per fare compagnia agli italiani, quelli che non possono andare in vacanza per ragioni a volte sociali, a volte economiche, e quelli che vivono di solitudine, che per me è uno dei mali di questo secolo” ha dichiarato De Girolamo durante la presentazione del nuovo programma condotto insieme a Gianluca Semprini, nel quale non mancherà “il racconto delle spiagge italiane, del gossip, dell’attualità, dello spettacolo”.