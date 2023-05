Nunzia De Girolamo aggredita a Roma dopo un urto con un'auto: salvata dall'intervento dei passanti

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Aggressione a Roma per Nunzia De Girolamo. La conduttrice televisiva ha subito l’ira di un automobilista dopo un lieve urto tra le vetture dei due. Solo l’intervento dei passanti ha calmato l’uomo, che è poi stato denunciato ai carabinieri.

Il racconto dell’aggressione

La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo è stata aggredita da un uomo a Roma a seguito di un lieve incidente d’auto. L0 racconta lei stessa in un breve video pubblicato su Instagram, dove riassume l’aggressione.

Stando a quanto riportato dall’ex ministra, un’auto le avrebbe tagliato la strada procurandosi un piccolo graffio alla carrozzeria. Dalla vettura sarebbe però sceso il conducente, estremamente alterato, che avrebbe cominciato l’aggressione.

Fonte foto: ANSA Nunzia De Girolamo in parlamento

La macchina di De Girolamo sarebbe quindi stata presa a calci e lo specchietto divelto, fino all’intervento di alcuni passanti.

Chi è Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è conosciuta oggi per il suo ruolo di conduttrice del programma d’attualità Ciao maschio, in onda su Rai 1, in onda dal 2021 e giunta alla sua terza stagione.

La sua carriera televisiva è però recente: per anni è stata infatti deputata e, seppur per pochi mesi, anche ministro dell’agricoltura, delle politiche alimentari e forestali, durante il governo Letta, tra il 2013 e il 2014.

Durante la sua esperienza politica ha militato in vari partiti dell’area di centrodestra, da Forza Italia al PdL, passando per l’esperienza del Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano.

È laureata in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma e dal 2020 è membro dell’ordine dei giornalisti.

L’intervento dei passanti e la denuncia

Nel video la conduttrice prosegue descrivendo l’aiuto ricevuto dai passanti, in particolare da un uomo, che sono riusciti a far allontanare l’aggressore.

“Voglio ringraziare i passanti e gli altri automobilisti che si sono fermati per evitare il peggio. La celerità delle forze dell’ordine che ho prontamente allertato” ha scritto De Girolamo nel post che accompagna il video su Instagram.

L’ex ministro ha quindi denunciato l’aggressione subita ai carabinieri: “Ovviamente ho subito sporto denuncia perché soggetti del genere non possono continuare a fare ciò che vogliono. Quella violenza va combattuta in ogni modo” ha concluso sui social.