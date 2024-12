Giudice dà ok al patteggiamento per Toti sul caso Liguria: dove svolgerà 1620 ore di lavori socialmente utili

L’ex presidente della Liguria Giovanni Toti ha patteggiato una pena a due anni e tre mesi nel procedimento per corruzione nel quale era coinvolto. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari, che ha ratificato la conversione della pena in 1620 ore di lavori socialmente utili.

Patteggiamento per il caso corruzione in Liguria

Nell’udienza che ha avuto luogo nel tribunale di Genova nella mattina di mercoledì 18 dicembre, il gup Matteo Buffoni ha dato il via libera anche alle istanze di patteggiamento dell’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e dell’imprenditore portuale, Aldo Spinelli, per pene rispettivamente di 3 anni e 5 mesi e 3 anni e 3 mesi.

Come riportato da Repubblica, a differenza dell’ex governatore, per gli altri due imputati coinvolti nell’inchiesta è previsto un passaggio dal tribunale di Sorveglianza per stabilire le modalità della pena, ma dovrebbero entrambi scongiurare il carcere.

In seguito all’accordo trovato con i pm, Giovanni Toti svolgerà invece i lavori socialmente utili presso la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, dove si occuperà di campagne rivolte alla prevenzione, a partire dai primi di gennaio.

Lavori socialmente utili a Giovanni Toti

Secondo quanto stabilito dal giudice, L’ex presidente della Regione Liguria potrà svolgere più di 15 ore settimanali, e se necessario potrà spostarsi in tutta Italia, ma almeno il 10% delle ore dovranno essere impiegate presso il point emato-oncologico dell’ospedale San Martino di Genova.

Toti ha dato disponibilità per qualsiasi tipo di compito e farà anche da autista per i pazienti oncologici.

Le accuse

Per Toti i pm hanno formulato le accuse di corruzione nell’esercizio delle funzioni e finanziamento illecito ai partiti.

Tra le contestazioni rivolte dai magistrati all’ex presidente della Regione Liguria, il suo comitato elettorale ha ricevuto 74mila euro dall’imprenditore Aldo Spinelli in cambio della proroga trentennale della concessione sul terminal portuale Rinfuse.

“Il patteggiamento è un’applicazione di pena che prescinde sia da un accertamento della responsabilità che da una ammissione della responsabilità”, ha precisato il difensore di Giovanni Toti, l’avvocato Stefano Savi, al termine dell’udienza.

Per i prossimi due anni Toti non potrà ricandidarsi, “ma è un capitolo che non è nelle cose in questo momento”, ha aggiunto il legale.