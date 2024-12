Guillermo Mariotto e il caso a Ballando con le stelle, secondo Tapiro di Striscia la Notizia per il fuorionda

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Guillermo Mariotto è stato nuovamente raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli per la consegna di un secondo tapiro dopo il caso esploso a Ballando con le stelle. Nel video, mostrato nella serata di lunedì 16 dicembre, si parla di un fuorionda durante l’ultima puntata della trasmissione Rai (“Che figlia de…”).

Perché è stato consegnato un altro tapiro a Mariotto

Striscia la Notizia ha consegnato un secondo tapiro a Guillermo Mariotto dopo l’esito del sondaggio realizzato dalla stessa trasmissione satirica di Canale 5 sul video in cui il giudice di Ballando con le stelle scivola e sembra sfiorare le parti intime di un ballerino. L’86% dei votanti – hanno comunicato da Striscia la Notizia – ha ritenuto che “si sia trattato di un ‘fallo intenzionale’ e non di un gesto involontario”.

Valerio Staffelli, durante un inseguimento definito “rocambolesco”, ha anche chiesto a Guillermo Mariotto a chi fosse riferita la frase pronunciata fuorionda dietro le quinte, poco prima del suo ingresso sul palco di Ballando con le stelle (“Che figlia de…”).

Fonte foto: ANSA

Guillermo Mariotto.

Le scuse di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle

Sabato sera, Guillermo Mariotto è tornato a Ballando con le stelle dopo la sua “fuga” alla precedente puntata, a trasmissione in corso.

Il giurato, che si è allontanato per seguire in prima persona un problema della maison da lui diretta, si è scusato pubblicamente: “Sono qui a faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi con grande mio sommo dispiacere”. Mariotto ha poi aggiunto: “Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono. Ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, alla Rai e al pubblico mio adorato. Tutti, tutti. Mi dispiace”.

La conduttrice Milly Carlucci ha detto: “Qualunque fosse la giustificazione, non è un atto trascurabile. È un atto grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e per un ghiribizzo senza avvertire nessuno non è normale lasciare il programma. La scelta comune è quella di un cartellino giallo”.

Il caso Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle

Durante la puntata del 30 novembre di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto ha abbandonato improvvisamente la trasmissione. Nelle ore successive si è scoperto che lo stilista aveva lasciato il programma per seguire in prima persona un problema della maison da lui diretta.

Dopo la sua “fuga” in molti si erano interrogati sulla possibilità che Mariotto venisse allontanato da Ballando con le stelle.

Non solo: Mariotto è stato anche accusato di molestie per un altro episodio. La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, ha dichiarato: “Ha toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano”. La frase faceva riferimento a un momento in cui il giurato, gesticolando, era finito per un istante con la mano sul cavallo dei pantaloni del ballerino Simone Iannuzzi.

Milly Carlucci aveva già chiuso il “caso molestie”, bollando come “incidente” quanto avvenuto. Nella puntata del 14 dicembre, infatti, si è parlato solo della “fuga” di Guillermo Mariotto, per il quale lo stilista ha ricevuto un “cartellino giallo”.