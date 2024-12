Mariotto accusato dalla senatrice FdI Susanna Campione di aver "toccato le parti intime di un ballerino"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ha accusato Guillermo Mariotto di molestie nei confronti di un ballerino di Ballando con le stelle. L’esponente del partito di Giorgia Meloni in Commissione Giustizia ha additato il giudice della nota trasmissione su Rai 1 per aver “toccato le parti intime” di un danzatore del programma.

Il video nel backstage

La parlamentare di FdI ha lanciato l’accusa contro Guillermo Mariotto facendo riferimento a un video girato nel backstage della puntata di sabato 30 novembre di Ballando con le stelle e pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione.

Le immagini mostrano l’irruzione del giudice in un video-commento che Amanda Lear stava realizzando insieme ad alcuni ballerini del programma: inginocchiandosi con la showgirl alle sue spalle, Mariotto sembra cercare la sua mano, sfiorando invece le parti intime di uno dei ragazzi che si scosta.

L’accusa della senatrice Campione

“Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro” ha affermato la senatrice Campione, come riportato dal Corriere della Sera, sostenendo che nel video si vede Mariotto toccare “le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano del giudice”.

Un episodio che non sarebbe “tollerabile” per l’esponente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, la quale ha ricordato che “per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai ‘Oggi è un altro giorno’, due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico”.

"Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento – ha spiegato la parlamentare di FdI – Il ddl del quale sono relatrice è infatti all'esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni".

Guillermo Mariotto nella bufera

La puntata del 30 novembre di Ballando con le stelle è stata particolarmente burrascosa per Guillermo Mariotto, che nel bel mezzo della diretta ha abbandonato lo studio, scatenando stupore tra il pubblico presente, i telespettatori e la presentatrice Milly Carlucci.

Interpellato dall’Adnkronos, Mariotto aveva però successivamente rassicurato tutti di aver abbandonato Ballando con le Stelle non per un malore, ma per “andare a salvare la maison Gattinoni”, la casa di moda che dirige.