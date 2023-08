Carabinieri salvano un 78enne colto da malore a Piombino: era caduto dallo scooter, lo hanno rianimato

Un gesto eroico, quello di due carabinieri. I militari hanno salvato la vita a un 78enne riverso sull’asfalto dopo essere caduto dal suo scooter, colto da malore. L’episodio è avvenuto a Piombino, dove il traffico della seconda metà di agosto è particolarmente intenso per via del flusso turistico concentrato verso l’isola d’Elba. Gli uomini dell’Arma gli hanno praticato il massaggio cardiaco e lo hanno rianimato.

Piombino, carabinieri rianimano un 78enne collassato a Piombino

Come riportato in un comunicato stampa dell’Arma, la vicenda ha avuto luogo in viale Unità D’Italia.

Due carabinieri del Nucleo Radiomobile stavano rientrando in caserma per concludere il loro servizio di prevenzione e controllo del territorio quando, sul ciglio della strada, hanno notato un uomo riverso sull’asfalto accanto ad uno scooter.

I due carabinieri hanno dunque verificato le condizioni di salute dell’uomo, che si presentavano con “assenza di polso“, dunque hanno allertato la Centrale Operativa per chiedere l’intervento urgente dell’unità sanitaria di rianimazione con il medico.

Nell’attesa dell’arrivo del supporto sanitario, i militari hanno proceduto con le manovre di salvataggio tramite massaggio cardiaco.

Ciò è stato possibile in quanto i due uomini dell’Arma erano abilitati alla Basic Life Support Defibrillation (BLSD).

Il massaggio cardiaco

I militari si sono dunque subito resi operativi con il massaggio cardiaco a fasi alternate: quando uno operava sul 78enne, l’altro restava in contatto con il 118.

L’ambulanza, infatti, stava subendo un ritardo per via dell’intenso traffico e per questo gli operatori, al telefono con i militari, davano istruzioni su come procedere.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Giunti sul posto, i sanitari hanno appurato che i carabinieri stessero procedendo “come da manuale”, dunque hanno lasciato che i militari continuassero la loro manovra.

Dopo diversi minuti, l’uomo ha ripreso le sue funzioni vitali.

I sanitari lo hanno dunque trasportato all’ospedale di Piombino.

Come sta il 78enne

Secondo il comunicato diffuso dall’Arma, il 78enne si trova ora fuori pericolo.

Secondo i primi accertamenti dei medici, l’uomo non sarebbe sopravvissuto senza l’intervento tempestivo dei militari, che vengono sempre addestrati alle manovre di salvataggio attraverso corsi specifici forniti da personale medico qualificato.

Nel 2019 un medico precario di 33 anni, Carlo Santucci, ha salvato la vita ad una donna dopo averle praticato un massaggio cardiaco di 40 minuti su un treno, nell’attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.