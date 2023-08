Bambino cardiopatico inglese di 6 mesi salvato al Gaslini di Genova: in Inghilterra lo ritenevano inoperabile

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Operazione delicata su un neonato al Gaslini di Genova. Un bambino cardiopatico inglese di soli sei mesi è stato operato all’ospedale ligure dopo che in patria i medici avevano rinunciato all’intervento.

L’operazione che ha salvato il bambino

Il 7 luglio a Genova un bambino inglese è stato operato nella struttura dell’ospedale Gaslini. Il neonato ha dovuto ricorrere ai medici italiani perché in patria il suo caso non era considerato operabile.

L’intervento, che doveva risolvere un problema di cardiopatia, è stato eseguito dal dottor Guido Michelon e dalla sua squadra di medici e infermieri, ed è andato a buon fine, secondo quanto riporta ‘Il Secolo XIV’.

Fonte foto: ANSA L’ospedale Gaslini di Genova

“Sono stati eseguiti due interventi combinati in un’unica procedura ad alta complessità che ho appreso durante il training negli Usa con il professor Norwood, il luminare che l’ha ideata e realizzata per la prima volta” ha spiegato lo stesso chirurgo che ha eseguito l’operazione.

La diagnosi in Inghilterra

La grave cardiopatia era stata diagnosticata al piccolo subito dopo la nascita in Inghilterra. Si trattava di un difetto congenito, che difficilmente gli avrebbe permesso di sopravvivere.

I chirurghi inglesi hanno proceduto a un intervento palliativo, quindi volto ad alleviare i sintomi della malattia senza risolverne la causa, per poi mettere in lista il piccolo per un trapianto di cuore.

Difficilmente però, date le sue condizioni di salute, il neonato avrebbe potuto sopportare un intervento così invasivo. Da qui la scelta dei genitori di rivolgersi ai medici italiani per eseguire la procedura che potrebbe aver salvato la vita a loro figlio.

Il Gaslini di Genova

Istituto Giannina Gaslini di Genova è un ospedale pediatrico fondato nel 1931, che ha raggiunto vette di eccellenza a livello internazionale. Ogni anno esegue oltre mezzo milione di prestazioni ambulatoriali e vi vengono ricoverati 26.000 bambini.

Il 42% di questi ricoveri vengono da fuori regione e 700 ogni anno da 74 Paesi esteri diversi. Questi numeri identificano l’Istituto come un’eccellenza a livello nazionale e un riferimento anche dal punto di vista internazionale.

Vi lavorano oltre 2200 persone, tra cui 31 ricercatori di alto livello. L’ospedale è responsabile anche di quattro corsi di laurea, otto dottorati e tre scuole specialistiche