Elton John ha perso la vista dopo un'infezione agli occhi, la rivelazione choc del cantante 77enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un evento di gala a Londra, il cantante Elton John ha rivelato di aver perso la vista all’occhio destro da diversi mesi a causa di una grave infezione, mentre quello sinistro “non sta benissimo”. Il 77enne ha però ammesso di essere fiducioso nel processo di guarigione.

I problemi di vista di Elton John

Nella serata di ieri – domenica 1 dicembre – si è tenuta al Dominion Theatre di Londra la presentazione del musical Il Diavolo veste Prada, con le musiche curate dal cantautore Elton John.

Il 77enne John era presente al teatro, e nel corso dell’evento ha preso la parola per fare una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico presente: “Non sono riuscito a venire a molte delle anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Quindi è difficile per me vederlo. Ma mi piace sentirlo e ragazzi, è suonato bene stasera”.

Fonte foto: Getty David Furnish, Donatella Versace e Sir Elton John posano sul palco con il cast alla serata di gala di beneficenza “Il diavolo veste Prada Musical”

Sempre dal palco, il baronetto Elton John ha poi voluto ringraziare il marito David Furnish, definendolo “la mia roccia”. Era comunque già da un paio di mesi che il cantante aveva annunciato i problemi alla vista.

Il post di Elton John

In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram lo scorso 3 settembre, Elton John aveva spiegato cosa gli stesse succedendo: “Durante l’estate ho affrontato una grave infezione agli occhi che, purtroppo, mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio”.

“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni nell’occhio colpito – ha chiarito il cantante – Sono molto grato all’eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi cura di me con grande dedizione nelle ultime settimane”.

Il 77enne cantante, compositore e pianista britannico ha comunque chiarito di sentirsi “positivo riguardo ai progressi che ho fatto finora nella guarigione e nel recupero”.

Il nuovo album di Elton John

Sempre parlando dei suoi recenti problemi di vista, la scorsa settimana Elton John, nel corso di un intervento a Good Morning America, aveva chiarito che il disagio che sta affrontando sta ritardando l’uscita del suo prossimo album, realizzato con il suo collaboratore di lunga data Bernie Taupin.

“Purtroppo ho perso la vista all’occhio destro a luglio perché ho avuto un’infezione nel sud della Francia e sono quattro mesi che non ci vedo più, e il mio occhio sinistro non è al meglio”, ha detto nel corso della trasmissione il cantante.

“C’è speranza che andrà tutto bene, ma sono un po’ bloccato al momento – ha poi chiarito Elton John – perché potrei fare qualcosa del genere (l’intervista, ndr), ma andare in studio e registrare, non lo so, perché per cominciare non riesco a vedere un testo”.