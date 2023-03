Camion si schianta contro il guardrail sulla A4 a San Bonifacio: traffico bloccato e lunghe code

Un incidente avvenuto lungo la A4 sta causando non pochi problemi al regolare transito dei veicoli all’altezza di San Bonifacio, nel Veronese, a causa dello schianto di un camion contro il guardrail. Fortunatamente il sinistro non ha causato feriti né morti, ma il flusso di veicoli è totalmente congestionato in direzione Est.

Incidente sulla A4, camion contro il guardrail

Come riporta ‘L’Arena’, un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo, all’altezza di San Bonifacio nel Veronese in direzione Est dell’autostrada A4.

Secondo una prima ricostruzione, un camion si sarebbe schiantato contro il guardrail. ‘Telenovo’ scrive che l’incidente sarebbe avvenuto a seguito dello scoppio di un pneumatico, dunque l’autista avrebbe perso il controllo dell’autoarticolato che trasportava cellulari e sarebbe andato a schiantarsi con la rete di protezione della strada.

Un camion si è schiantato contro il guardrail sulla a A4. Nessuna grave conseguenza, ma tanto disagio nel traffico

Sempre ‘Telenovo’ riporta che l’autista, fortunatamente, ha riportato soltanto lievi ferite. In questo momento, scrive la stampa locale, sono in corso i lavori per la rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata.

Disagi nel traffico

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha già ultimato gli opportuni rilievi con il top crash, uno strumento che garantisce un livello massimo di accuratezza nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti.

Come riporta la stampa locale, l’incidente sulla A4 ha comportato diversi rallentamenti con lunghe code in direzione Est che interessano sia l’ingresso che l’uscita dalla città scaligera.

A contribuire ai rallentamenti sarebbero stati anche i curiosi che arrestavano il transito per vedere cosa fosse successo.

Non risultano, al momento, altre persone coinvolte nell’incidente.

Gli incidenti degli ultimi giorni

Come nel caso riportato oggi, recentemente un tamponamento tra 4 tir sulla A1 non ha provocato vittime, se non inevitabili disagi nel tratto tra Piacenza e Fiorenzuola.

Nella settimana corrente, tuttavia, non sono mancate le tragedie: uno scontro frontale a Custonaci, ad esempio, è costato la vita a sette persone; un altro scontro frontale è avvenuto tra Lecco e Ballabio dove ha perso la vita un ragazzo di 26 anni.