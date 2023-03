Tamponamento tra 4 tir sull'A1 tra Piacenza e Fiorenzuola: traffico bloccato e lunghe code dopo l'incidente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Doppio incidente stradale nel tratto piacentino dell’autostrada A1. Tra Piacenza e Fiorenzuola c’è stato prima un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro tir, poi poco distante uno scontro tra due auto. Grave una persona trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Gli incidenti hanno mandato in tilt il traffico, provocando lunghe code.

Tamponamento a catena in A1

Il primo incidente si è verificato nella tarda mattinata di martedì 28 marzo, attorno alle 12.30, lungo l’autostrada A1 tra Piacenza e Fiorenzuola d’Arda.

Come riporta Il Piacenza, c’è stato un violento tamponamento a catena all’altezza del km 59 in direzione Bologna, nei pressi del casello di Piacenza Sud. Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi pesanti, tra cui un camion cisterna.

Il primo incidente in A1 in direzione Bologna, il secondo nello stesso tratto in direzione Milano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco un’ambulanza della Croce Bianca e la polizia stradale. Fortunatamente nessuno dei conducenti dei quattro tir coinvolti nel tamponamento ha riportato ferite.

Scontro in A1, un ferito grave

Poco dopo nello stesso tratto piacentino dell’A1 si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto un’auto e un furgoncino. Come riporta Piacenza Sera, lo scontro è avvenuto attorno alle 15 nell’altra corsia, al km 64 in direzione Milano, all’altezza di Pontenure.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Presente anche l’elisoccorso, atterrato in autostrada.

Nello scontro è rimasto ferito un uomo di 60 anni. Dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo, è stato trasportato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale di Parma.

Traffico bloccato e lunghe code

Il doppio incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico sull’autostrada A1, completamente bloccato in entrambe le direzioni tra Piacenza e Fiorenzuola.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso sud di entrare a Fiorenzuola, mentre l’uscita consigliata provenendo da Milano è Piacenza Sud.

Chilometri di code anche in direzione nord, per il traffico verso Milano si consiglia di immettersi sulla diramazione di Fiorenzuola per A21 Brescia e poi A4 in direzione Milano.