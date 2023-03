Tragico incidente frontale sulla Lecco-Ballabio: morto 26enne, ferito 24enne. La dinamica dello schianto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Notte di sangue sulle strade italiane, con un giovane di 26 anni che ha perso la vita nel Lecchese. La vittima, secondo quanto riferito dalle testate locali, è un ragazzo originario di Segrate, in provincia di Milano, deceduto a causa di un grave incidente frontale avvenuto sulla Lecco-Ballabio.

Fronte sulla Lecco-Ballabio, morto 26enne

L’incidente, secondo quanto si apprende, è avvenuto poco dopo le 2 di sabato 25 marzo 2023 sulla statale che collega Lecco a Ballabio. In una galleria, la Santa Giulia, la vettura del giovane si è schiantata frontalmente con un’altra auto non lasciando scampo al 26enne.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, infatti, si sono subito precipitati gli operatori sanitari con le ambulanze della Croce san Nicolò di Lecco e della Croce rossa di Balisio, ma al loro arrivo il 26enne era già deceduto a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Ferito un 24enne

Nell’altra auto, secondo quanto riferito dai media locali, viaggiava un giovane di 24 anni. Il conducente del mezzo, che si è scontrato con la vettura della vittima, è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo.

Stando alle prime informazioni, si tratta di un giovane residente nel Lecchese, soccorso e trasportato all’ospedale Manzoni del capoluogo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Lecco che ha effettuato i rilievi del caso per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente per ricostruire le responsabilità del sinistro avvenuto nella notte.

Il precedente in galleria sulla Lecco-Ballabio

Il luogo dell’incidente è lo stesso dove a dicembre alcuni massi provocarono la chiusura del tratto stradale. In quella occasione, infatti, una frana aveva reso impraticabile la statale per alcuni giorni.

I massi avevano colpito un furgone di un negozio di ortofrutta che transitava in quel momento e soltanto per un caso fortunato i due che occupavano il mezzo sono usciti illesi. Per giorni la strada che collega Lecco alla Valsassina era stata isolata per procedere con i lavori di messa in sicurezza della zona anche a causa del forte maltempo che aveva messo in ginocchio il Lecchese a inizio dicembre.