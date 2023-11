Camion perde il carico che finisce sulle auto a Reggio Emilia: morti due ragazzi, 5 feriti. L'autista fugge

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente stradale a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Un camion ha perso durante la marcia il carico di impalcature che trasportava, investendo le auto che seguivano. Drammatico il bilancio: due morti, due ragazzi di 19 e 21 anni, e cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il camionista è scappato dopo il fatto, le forze dell’ordine lo stanno cercando.

Grave incidente stradale a Campegine

Come riporta Ansa, l’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 17 novembre, verso le 18.30, lungo la strada provinciale 111 della val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

La tragedia, che ha coinvolto un camion e tre autovetture, è avvenuto a Campegine, nella frazione di Caprara, nei pressi dello svincolo autostradale Terre di Canossa dell’A1.

Camion perde il carico che finisce sulle auto: due morti

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, un camion per cause da chiarire ha perso il carico che trasportava, fatto di strutture in metallo per ponteggi edili. Le impalcature sono finite in strada e hanno travolto alcune auto che seguivano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 con diverse ambulanze, automediche e l’elisoccorso partito da Bologna.

Due morti e cinque feriti

Drammatico il bilancio: morte due persone che viaggiavano in una delle vetture travolte dal carico di impalcature, una Citroen Picasso con a bordo tre giovani di Reggio Emilia.

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, due dei tre ragazzi, di 19 e 21 anni, sono deceduti sul colpo, l’altro, 21 anni, è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Parma.

Il carico perso dal camion ha colpito altre due auto: una Bmw appena sfiorata, il cui conducente è rimasto illeso, e una Peugeot 208 con a bordo quattro persone. I quattro, rimasti feriti non in modo grave, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Reggio Emilia.

Il camionista non si è fermato

L’autista del camion non si è fermato dopo l’incidente per prestare soccorso. I carabinieri stanno dando la caccia al pirata della strada in fuga, le ricerche sono in corso tra le province di Reggio Emilia e Parma.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e il ripristino della sede stradale. In corso i rilievi per chiarire le dinamica dei fatti.