Scontro frontale sulla tangenziale di Pescara: morta una ragazza di 20 anni, ricoverato un ferito grave

Tragico incidente a Pescara. Due auto si sono scontrate in un frontale sulla tangenziale sud, coinvolgendo anche una terza vettura. Morta una ragazza di 20 anni, un ferito grave portato in ospedale.

La dinamica dell’incidente di Pescara

Nella serata di venerdì, poco dopo le 18, sulla tangenziale sud di Pescara lungo la corsia dello svincolo San Silvestro-Stadio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre diverse vetture che stavano percorrendo l’arteria stradale.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘Il Messaggero’, si sarebbe verificato uno scontro frontale ad alta velocità. Una delle due vetture sarebbe poi andata ad impattare con una terza macchina.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove è avvenuto l’incidente

Nello schianto è morta una ragazza di 20 anni, di cui non è ancora stata resa nota l’identità. Ferita in modo grave invece un’altra persona, che è stata immediatamente trasportata in ospedale. Un terzo ferito versa in condizioni non gravi.

Gli incidenti stradali in Italia

L’Istat ha diffuso le prime stime preliminari per gli incidenti stradali riguardanti il periodo che va da gennaio a giugno del 2023. I dati confermano che, dopo le anomalie dovute alla pandemia, è ripreso il calo dei sinistri e delle vittime.

Rispetto al 2019, preso come anno di riferimento per il decennio in corso a causa proprio dei dati falsati del 2020, il numero di incidenti stradali risulta in calo del 5,4%, quello dei feriti del 9% e quello dei deceduti del 9,8.%

Rispetto invece allo stesso periodo del 2022, il primo anno ad avere livelli di traffico paragonabili al 2019 dopo i lockdown, il calo è più moderato e tutti i dati si aggirano attorno al 1% di diminuzione.

I soccorsi dopo il frontale e i problemi al traffico

Subito dopo l’incidente sono giunti sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere le persone rimaste coinvolte nel gravissimo incidente.

Entrambe le auto che si sono scontrate frontalmente risultano quasi completamente distrutte, indizio che una, se non entrambe le vetture, procedessero a velocità molto sostenuta negli attimi precedenti al frontale.

I soccorsi hanno richiesto il blocco del traffico per diverse ore in entrambe le direzioni di marcia, causando problemi alla viabilità della città abruzzese durante uno degli orari di punta.