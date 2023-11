Grave incidente sulla statale 131 a Cagliari fra 6 auto e un monopattino: 4 feriti gravi, traffico in tilt

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Mercoledì 15 novembre nel territorio di Cagliari si è verificato un violento incidente stradale, con il coinvolgimento di una persona che viaggiava in monopattino e ben 6 auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18:30 sulla strada statale 131, con una collisione che ha causato quattro feriti gravi, trasportati in ospedale in codice rosso anche se non in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha scosso il normale traffico sulle strade cagliaritane, portando a un caos improvviso all’altezza del chilometro 6,800 della statale 131 in direzione Cagliari, creando disagi nella zona intorno allo svincolo per l’aeroporto di Elmas.

In base alla ricostruzione, l’incidente ha inizialmente coinvolto un monopattino e un’auto, con il conducente del primo che è rimasto ferito in modo non grave. Tuttavia, durante i soccorsi, due automobilisti che si erano fermati sono stati investiti da un’altra vettura, risultando i feriti più gravi dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente si è verificato sulla strada statale 131 nei pressi di Cagliari

Successivamente, si è verificato un ulteriore tamponamento coinvolgendo altre auto sulla carreggiata destra. Il bilancio attuale riporta cinque feriti.

I soccorsi

Dopo lo scontro che si è verificato nel tardo pomeriggio, c’è stata un’immediata risposta da parte dei soccorsi, con l’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco.

I sanitari hanno effettuato i soccorsi necessari, trasportando le quattro persone coinvolte nei vari ospedali di Cagliari. Quattro le persone coinvolte in modo più serio, che fortunatamente al momento non sembrano essere in pericolo di vita, anche se il ricovero in codice rosso testimonia la gravita della loro situazione.

Ripercussioni sul traffico

Nel frattempo, i vigili del fuoco si sono dedicati alla gestione della situazione, mentre la Polizia Stradale ha iniziato l’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La strada statale 131, nel tratto subito dopo Sestu e all’altezza dello svincolo per l’aeroporto e la statale 131 “dir”, è stata chiusa per consentire il lavoro delle autorità e per garantire la sicurezza della zona. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 554, causando inevitabili disagi con la formazione di lunghe code.

L’incidente a Quartu

Circa due settimane fa, il capoluogo sardo è stato teatro di un altro gravissimo incidente che ha portato alla morte di un motociclista di 49 anni, il maresciallo Maximilano Vinchesi della Brigata Sassari. Lo scontro frontale tra la sua moto di grossa cilindrata e un’utilitaria si è verificato a Quartu, in via Leonardo da Vinci. L’impatto, avvenuto all’incrocio con via Egeo, ha causato la morte immediata del centauro. Il tragico evento ha bloccato il traffico per diverse ore, coinvolgendo vigili del fuoco, polizia locale e personale medico.