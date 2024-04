Camion distrugge il portico della chiesa di San Giovanni Battista sulla strada Marosticana a Vicenza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 16 aprile: quando i vigili del fuoco sono arrivati sulla scena, attorno alle 11:10, hanno visto il camion con il muso ammaccato e la fiancata deformata e un cumulo di detriti: il portico della chiesetta di San Giovanni Battista posta all’inizio di strada Marosticana a Vicenza non c’è più.

Camion contro chiesa: distrutto il portico

Nell’urto sono rimasti feriti l’autista e un passeggero del camion. Ingenti i danni, sia sul fabbricato che sul mezzo pesante, ma per fortuna i due feriti subito soccorsi non sono in gravi condizioni.

Il mezzo pesante stava viaggiando verso il centro di Vicenza poi, per cause ancora in corso di accertamento, è finito dalla parte opposta della strada devastando il portico.

Il cerchio rosso indica la zona dello schianto: la chiesetta di San Giovanni Battista si trova nella periferia nord di Vicenza, al numero 44 della strada Marostica (conosciuta anche come strada provinciale 248).

Nel franare, il portico è caduto addosso alla fiancata del camion che era carico di laterizi e che si è inclinato riportando ingenti danni. I calcinacci hanno schiacciato il carico del mezzo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. I due occupanti del camion sono riusciti a uscire dall’abitacolo senza bisogno di aiuto.

I due feriti non sono gravi

Entrambi i passeggeri del mezzo pesante sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem (Servizio di urgenza-emergenza medica). Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le operazioni di recupero del veicolo si sono protratte per alcune ore. Sulla ricostruzione dell’incidente indagano i vigili urbani di Vicenza.

Le indagini sono in corso

Fra le ipotesi più accreditate, quella del guasto meccanico (che dovrà essere confutata da una eventuale perizia sul mezzo) e quella secondo la quale il conducente avrebbe perso il controllo per un motivo ancora da chiarire. Si cerca di ricostruire la velocità del mezzo al momento dell’impatto.