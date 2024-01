Bus investe un pedone a Roma nel giorno dello sciopero dei mezzi pubblici: 54enne in gravi condizioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente a Roma. Un uomo di 54 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato investito da un autobus dell’Atac. È successo nel giorno dello sciopero nazionale dei mezzi pubblici proclamato dai sindacati di base.

Bus investe un pedone a Roma

L’investimento è avvenuto a Roma nella mattina di mercoledì 24 gennaio 2024. Come riporta Repubblica, poco dopo le 5 del mattino un autobus ha investito un pedone in via di Portonaccio, all’altezza dell’incrocio con largo Giovanni Pittaluga.

Sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale dei Gruppi Tiburtino e Casilino, che ora indagano per chiarire la dinamica dell’investimento.

L’investimento in via di Portonaccio a Roma

Uomo di 54 anni in gravi condizioni

L’uomo investito dal bus, di 54 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I.

Stando ad una primissima ricostruzione, il pedone avrebbe attraversato la strada non sulle strisce pedonali. L’autista dell’autobus della linea 409 è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga.

Lo sciopero dei mezzi pubblici

L’investimento si è verificato nel giorno dello sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti pubblici proclamato dai sindacati di base (Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa).

La serrata, la prima del 2024, è stata indetta per chiedere aumenti salariali, miglioramenti nelle condizioni di lavoro e interventi per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei trasporti urbani ed extraurbani.

A Roma l’Atac ha spiegato che il servizio sarà garantito esclusivamente durante le classiche fasce di garanzia stabilite per legge, quindi dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:29 e dalle ore 17 alle ore 19:59.