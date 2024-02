Bus con 40 studenti fuori strada a Baragiano vicino Potenza per evitare incidente con un'auto: grave l'autista

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un bus con 40 studenti a bordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale la mattina di mercoledì 28 febbraio a Baragiano, in provincia di Potenza. Il mezzo, secondo quanto ricostruito, sarebbe finito fuori strada nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto in fase di sorpasso. Gravi il conducente del pullman e l‘autista.

Incidente al bus di studenti a Baragiano

L’incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 83 poco dopo le 7 del mattino, di mercoledì 28 febbraio 2024. Il bus, secondo una prima ricostruzione, pare sia finito fuori strada per evitare un’auto.

Il conducente, per non impattare col mezzo che era in fase di sorpasso, avrebbe sterzato violentemente. Il bus e l’auto, un’Alfa Romeo 147, probabilmente sono entrati in collisione, con uno scontro di lieve entità.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Baragiano

Il pullman si è quindi cappottato, adagiandosi sul lato destro.

Due feriti gravi

A bordo del bus, come detto, c’erano circa 40 studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Nessuno di loro, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto ferito gravemente. Alcuni giovani, a scopo precauzionale, sono stati trasferiti per accertamenti al San Carlo di Potenza.

Diversa, invece, è la situazione legata ai conducenti dei mezzi. L’autista del bus, infatti, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’uomo si trova ricoverato al San Carlo in prognosi riservata.

Ferito, in maniera più grave, il conducente dell’auto che è rimasto intrappolato nell’abitacolo della vettura. L’uomo, 40 anni, è stato trasportato con un’eliambulanza e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente accordi gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure del caso ai due conducenti e agli studenti che erano a bordo del pullman.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato l’autista che era rimasto incastrato nell’abitacolo dell’Alfa Romeo.

Le parole del governatore Bardi

Appresa la notizia dell’incidente avvenuto sulla SP 83 a Baragiano, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha espresso solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che si è ribaltato.

Il governatore ha anche sottolineato di essere in costante contatto con il sindaco di Baragiano e con la struttura ospedaliera di Potenza per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti: “Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione”.