Bollettino Covid 2 ottobre 2022, sale il tasso di positività. I nuovi casi regione per regione

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi domenica 2 ottobre 2022 segnala che nelle ultime 24 ore ci sono stati 28.509 nuovi contagi da coronavirus (ieri 33.876), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.529.252 unità. I decessi sono 20 (ieri 38), per un totale di 177.150. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 147.359 (ieri 180.241). Il tasso di positività è passato dal 18,8% al 19,3% di oggi.

Bollettino Covid 2 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 1° ottobre 2022 è leggermente in calo il dato delle terapie intensive: sono 133 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 138), ossia 5 in meno, mentre gli ingressi giornalieri sono 10. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.292 (ieri erano 4.181), cioè 111 in più. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 467.949.

Bollettino Covid 2 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di domenica 2 ottobre 2022.

Bollettino Covid 2 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.584.426 (58.591) (4.896)

Veneto: 2.285.064 (52.015) (3.846)

Campania: 2.235.542 (44.768) (1.846)

Lazio: 2.077.939 (45.589) (2.708)

Emilia-Romagna: 1.871.211 (26.464) (2.758)

Sicilia: 1.652.083 (25.119) (1.058)

Piemonte: 1.485.130 (43.157) (2.754)

Puglia: 1.481.065 (12.173) (954)

Toscana: 1.409.490 (37.294) (1.514)

Marche: 624.925 (6.017) (999)

Liguria: 577.534 (7.299) (706)

Abruzzo: 561.301 (30.817) (861)

Calabria: 559.450 (39.773) (601)

Friuli Venezia Giulia: 494.739 (9.697) (752)

Sardegna: 450.490 (4.804) (246)

Umbria: 378.994 (5.924) (776)

P.A. Bolzano: 265.323 (4.331) (362)

P.A. Trento: 214.984 (4.284) (512)

Basilicata: 184.278 (5.128) (165)

Molise: 90.529 (3.890) (137)

Valle d’Aosta: 44.755 (815) (58)

Bollettino Covid 2 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 2 ottobre 2021, si erano registrati 3.312 nuovi casi di contagio e 25 decessi. Quel giorno erano stati eseguiti 355.896 tamponi. Il tasso di positività, in quella data, era pari allo 0,93%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di domenica 2 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.789.803 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo: