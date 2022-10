Bollettino Covid 1 ottobre 2022: continua la salita di contagi e ricoveri. I dati regione per regione

Nelle ultime 24 ore sono 33.876 i nuovi casi di Covid-19 e 38 i morti registrati in Italia (177.130 i decessi dall’inizio della pandemia), secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 18,8%, medesimo dato di ieri, a fronte di 180.241 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Ieri i nuovi casi sono stati 34.479 e i decessi 38.

Bollettino Covid 1 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

I pazienti Covid in terapia intensiva sono 138 in totale, 2 in più nel saldo tra entrate e uscite, con 14 nuovi ingressi in rianimazione. I ricoveri nei reparti Covid ordinari sono 80 in più, per complessivi 4.181 posti letto occupati.

Bollettino Covid 1 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione Civile

Bollettino Covid 1 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.579.530 (54.985) (5.991)

Veneto: 2.281.218 (51.795) (4.804)

Campania: 2.233.696 (43.669) (2.035)

Lazio: 2.075.231 (44.802) (2.810)

Emilia-Romagna: 1.868.453 (25.371) (2.876)

Sicilia: 1.651.025 (24.288) (1.188)

Piemonte: 1.482.376 (42.577) (3.249)

Puglia: 1.480.111 (12.098) (1.271)

Toscana: 1.407.976 (36.524) (1.883)

Marche: 623.926 (5.191) (1.026)

Liguria: 576.828 (7.184) (882)

Abruzzo: 560.440 (30.097) (1.036)

Calabria: 558.849 (39.609) (775)

Friuli Venezia Giulia: 493.988 (9.560) (1.254)

Sardegna: 450.244 (4.682) (352)

Umbria: 377.820 (5.579) (806)

P.A. Bolzano: 264.961 (4.244) (570)

P.A. Trento: 214.472 (4.274) (639)

Basilicata: 184.113 (5.073) (229)

Molise: 90.392 (3.754) (123)

Valle d’Aosta: 44.697 (793) (77)

Bollettino Covid 1 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Nello stesso giorno di un anno fa, l’1 ottobre 2021, si erano registrati 3.405 nuovi casi e 52 decessi, nelle 24 ore. I positivi totali erano 93.652.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di sabato 1 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.748.386 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.432.582 (91,55% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.689.878 (90,18% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.463.875 (93,46% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.382.580 (88,85% della popolazione over 12).