Bari, mangiano funghi a una cena di famiglia: morta una donna di 53 anni, il padre in rianimazione

Mangiano dei funghi ad una cena e le conseguenze sono devastanti: una donna di 53 anni di Polignano a Mare, come riferisce Il Corriere della Sera, è deceduta nel Policlinico di Bari, nella giornata di giovedì, a causa di un avvelenamento da miceti. A star male anche suo padre, 73 anni, le cui condizioni sono in miglioramento dopo il ricovero in rianimazione. Al pasto hanno partecipato anche il fratello della vittima e i rispettivi cognati.

Morta dopo aver mangiato funghi crudi

Da una prima ricostruzione, la donna poi deceduta avrebbe cominciato a non sentirsi bene dopo aver ingerito dei funghi crudi, raccolti tra i boschi del Pollino e poi messi in tavola ai suoi commensali (il cibo non è passato attraverso i controlli delle autorità sanitarie). Inizialmente la 53enne ha avvertito dei dolori addominali a cui presto si sono aggiunti vomito e diarrea.

La corsa in ospedale

I familiari l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Monopoli.

I medici hanno subito intuito la gravità del caso, disponendo il trasferimento al Policlinico di Bari. Nonostante ciò, per la donna non c’è stato nulla da fare. Quando è arrivata all’ospedale del capoluogo pugliese, la sua situazione clinica era già irrimediabile.

Le condizioni degli altri commensali

Come poc’anzi accennato, a tavola, oltre alla 53enne, c’erano anche alcuni suoi familiari. Il padre è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni di salute però sono nettamente migliorate ed è fuori pericolo di vita. L’uomo ha già lasciato il reparto.

Gli altri commensali sono stati tutti sottoposti a un ricovero preventivo ma non avrebbero, al momento, manifestato gravi sintomi.