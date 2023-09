Bambino di 11 anni investito e ucciso a Senigallia vicino Ancona: era in bicicletta, travolto da una 41enne

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È una giornata tragica quella di mercoledì 20 settembre a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un bambino di soli 11 anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale. Mentre era alla guida della sua bicicletta, il piccolo è stato investito mortalmente da un’automobile, con le ferite che non gli hanno lasciato scampo malgrado le cure ricevute in ospedale. Mentre si lavora alla ricostruzione della dinamica esatta dell’incidente, la comunità è sconvolta per la tragica morte del giovanissimo, molto conosciuto e benvoluto in paese.

I soccorsi

La notizia dell’incidente è giunta nel tardo pomeriggio dall’ospedale Salesi di Ancona, dove il giovane ciclista era stato trasportato in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante gli sforzi instancabili del personale medico, non è stato possibile salvarlo.

L’incidente è avvenuto nella frazione balneare di Marzocca. Il bambino, dopo essere stato scaraventato prima sul cofano dell’auto e successivamente a terra, ha subito un grave trauma cranico, perdendo immediatamente conoscenza.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto nella frazione Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona

Il 118 è intervenuto prontamente, e il bambino è stato trasferito in ospedale tramite eliambulanza, dove è stato intubato. Tuttavia, il suo cuore ha cessato di battere a causa delle gravi lesioni craniche e toraciche riportate.

La ricostruzione

L’intera frazione di Marzocca è stata sconvolta da questa tragica perdita. Il bambino, appena da una settimana alla prima media, era ben conosciuto e amato dalla comunità.

La dinamica esatta dell’incidente è attualmente sotto l’attenzione delle autorità locali e della Procura. L’investimento è avvenuto con una Volkswagen Passat, guidata da una cittadina rumena di 41 anni, residente in paese. Su disposizione del pm di turno, sia la bicicletta che l’auto sono stati sequestrati per ulteriori indagini.

Gli incidenti odierni

In giornata si sono verificati diversi incidenti lungo la Penisola. In mattinata a il sinistro sull’autostrada A4, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda. Un camion, diretto a Milano, ha sbattuto contro il guardrail, sfondandolo e invadendo la corsia opposta.

L’autista del camion è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma stabili. L’incidente ha causato gravi disagi al traffico.

All’alba invece la tragica morte di Manuel Puglisi a Catania, un giovane di 22 anni che ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. Manuel era conosciuto per la sua passione per il calcio e aveva giocato per il Paternò.