Scontro fra moto e bici a Vogogna in Val d'Ossola: gravi un 13enne e un 48enne, soccorsi in eliambulanza

Nel tardo pomeriggio di giovedì 14 settembre si è verificato un grave incidente stradale nella località di Vogogna, in Val d’Ossola. Le circostanze che hanno portato a questo tragico evento sono ancora oggetto di indagine: quello che è certo, è che a scontrarsi sono state una moto e una bicicletta, con entrambe le persone coinvolte che hanno riportato ferite gravi. Sia per il motociclista, un uomo di 48 anni, che per il ciclista, un ragazzino di soli 13 anni, è stato assicurato il soccorso immediato con l’intervento di un’eliambulanza. Per entrambi è stato necessario il ricovero in ospedale in codice rosso.

I soccorsi

Le lesioni gravi subite da entrambi i feriti hanno richiesto una risposta immediata da parte dei soccorsi. Il 118 è intervenuto prontamente, inviando sul luogo dell’incidente due elicotteri medicali per garantire un trasporto rapido ed efficace dei feriti in ospedale.

Il ragazzino è stato elitrasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino, mentre l’adulto è stato trasferito in un ospedale locale per ricevere cure mediche specializzate.

L'incidente si è verificato a Vogogna, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola

La dinamica

Nel corso delle operazioni di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per garantire la sicurezza e la gestione del traffico nella zona dell’incidente.

Le autorità sono al lavoro,, cercando di determinare le circostanze esatte che hanno portato a questa collisione e se ci sono responsabilità da attribuire.

Incidenti in bicicletta

L’ultima estate ha visto purtroppo numerosi incidenti stradali con il coinvolgimento di persone che viaggiavano in bicicletta. Nella mattina del 13 agosto, un uomo di 79 anni, turista fiorentino, ha perso la vita a Riotorto, nei pressi di Piombino.

L’anziano ciclista è stato investito da un’automobile, in uno scontro violento che ha reso inutili i soccorsi immediati, vista la gravità delle sue condizioni.

Il caso simile a Viareggio

Martedì 4 luglio, invece, l’incidente a Viareggio che ha coinvolto due giovani fidanzati in sella a una bicicletta elettrica. Il ragazzo di 22 anni e la ragazza di 20 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito a una collisione con una moto.

L’impatto li ha scaraventati dalla bicicletta elettrica mentre si dirigevano verso il mare per trascorrere la giornata. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e le autorità locali, che hanno chiuso la strada dei Pescatori, luogo dell’incidente, per effettuare i necessari rilievi. Purtroppo, uno dei giovani è deceduto poche ore dopo a causa delle gravi lesioni craniche subite.