Incidente sull'autostrada A4 vicino Brescia, tir sfonda guardrail e invade la corsia opposta: traffico in tilt

Spaventoso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sull’autostrada A4, nei dintorni di Brescia. Un tir è uscito di carreggiata i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda, finendo a cavallo del guardrail ed invadendo anche il senso di marcia opposto.

Terribile incidente sull’A4, la dinamica

Un sinistro spaventoso quello che si è verificato verso le 7.40 di oggi mercoledì 20 settembre, tra i caselli di Brescia est e Desenzano del Garda.

Secondo quanto riportato da Brescia a un certo punto un camion, che viaggiava in direzione Milano, è finito contro il guardrail, sfondandolo, e invadendo così la corsia opposta.

Autista in codice rosso

L’autista del tir è stato trasportato in codice rosso in ospedale: fortunatamente, nonostante il grande spavento, le sue condizioni di salute si sono rivelate meno critiche di quanto si pensasse inizialmente.

L’uomo si trova ora ricoverato presso l’ospedale di Brescia ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L’intervento dei sanitari

Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro verificatosi nella mattinata di mercoledì 20 settembre sull’A4.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente si è verificato sull’autostrada A4,

Non vi sono stati altri feriti oltre al conducente del mezzo, ma il traffico lungo l’autostrada è andato in tilt.

L’incidente, infatti, ha causato parecchi disagi al traffico veicolare, su una delle autostrade più trafficate della Penisola: le operazioni per rimuovere il mezzo pesante e il carico, che si è riversato sull’asfalto, riporta Brescia Today, hanno avuto come conseguenza la chiusura di 4 corsie – due in direzione di Milano e altrettante verso Venezia – tra Brescia Est e Desenzano.

Autostrada spesso teatro di incidenti

L’Autostrada A4 è purtroppo spesso teatro di gravi sinistri. Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A4 giovedì 7 settembre tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto, causando la chiusura completa al traffico in direzione di Trieste. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio al km 433 della carreggiata est, con il coinvolgimento di un’autocisterna e un autoarticolato.

Lunedì 28 agosto, uno scontro tra un tir e un’auto sulla A4 ha portato alla chiusura del tratto autostradale tra Duino e Trieste Lisert. Come riporta ‘Trieste Prima’ l’incidente è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 28 agosto. Tre le persone coinvolte, che sono state trasportate all’ospedale. Dopo lo schianto il carico del mezzo pesante si è rovesciato sulla carreggiata.