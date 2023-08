Incidente tra tir e auto sulla A4 a Duino vicino Trieste, tre feriti: chiuso un tratto di strada

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Uno scontro tra un tir e un’auto sulla A4 ha portato alla chiusura del tratto autostradale tra Duino e Trieste Lisert. Come riporta ‘Trieste Prima’ l’incidente è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 28 agosto. Tre le persone coinvolte, che sono state trasportate all’ospedale. Dopo lo schianto il carico del mezzo pesante si è rovesciato sulla carreggiata.

Incidente sulla A4 a Duino tra auto e tir

Come detto in apertura, un incidente sulla A4 a Duino in direzione Trieste ha coinvolto tre occupanti.

A scontrarsi un’auto e un tir, con entrambi i mezzi che hanno terminato la corsa lungo il lato dell’autostrada.

Fonte foto: TuttoCittà.it Incidente sulla A4 tra Duino e Trieste Lisert. Un’auto si è scontrata con un tir, tre feriti trasportati all’ospedale

Come riporta la cronaca locale, le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

L’incidente ha avuto luogo all’altezza dell’area di servizio di Duino Sud.

Tre feriti, uno con trauma cranico e toracico

Una volta ricevuta la chiamata al servizio d’emergenza la Sores ha attivato subito i soccorsi inviando sul posto un’ambulanza da Monfalcone, un’automedica da Gradisca D’Isonzo e un’ambulanza da Trieste.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Tre i feriti dopo lo scontro: il più grave è un occupante che ha riportato un trauma cranico e uno toracico, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara.

Il conducente del tir è stato trasportato presso l’ospedale di Trieste.

Il tir coinvolto nell’incidente, come riporta ‘Rai News’, era una macchina operatrice per il servizio ferroviario. Dopo lo scontro, il carico si è rovesciato sull’asfalto arrivando ad occupare l’intera carreggiata.

Bloccato il tratto Duino-Trieste Lisert

Per favorire i soccorsi, la polizia locale ha bloccato il transito del tratto autostradale che collega Duino a Trieste Lisert, con conseguente formazione di code di almeno due chilometri.

Per questo gli ausiliari del traffico hanno indirizzato le auto verso l’uscita Monfalcone Est.

Fortunatamente le altre due persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. Trieste, ricordiamo, è anche dentro la morsa del maltempo a seguito della bomba d’acqua abbatutasi sul territorio nella mattina di lunedì 28 agosto con allagamenti in centro.

Nei giorni scorsi sempre la A4 è stata teatro di un altro incidente, ben più grave, dopo lo scontro tra un pullman e un tir. Tra i feriti c’erano anche minorenni.