Violento scontro sull'autostrada A4 verso Trieste tra pullman e tir: diverse vittime e feriti, tratto chiuso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un gravissimo incidente si è verificato sulla autostrada A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro e diverse sarebbero le vittime e i feriti.

Incidente mortale sulla A4

Secondo le prime informazioni, sembra che a scontrarsi siano stati un camion frigo e una corriera con decine di persone a bordo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 di venerdì 25 agosto nel tratto della A4 a tre corsie tra Latisana e San Giorgio di Nogaro.

Al chilometro 471, per cause ancora da accertare, il terribile scontro tra i mezzi che non ha lasciato scampo a diverse persone. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco il bilancio sarebbe tragico e diversi sarebbero morti e feriti.

Fonte foto: Tuttocittà.it

“La situazione è grave, due feriti molto gravi sono stati trasportati con i nostri elicotteri in ospedale e stiamo lavorando per togliere altre persone dalle lamiere. In questo momento non abbiamo notizie di vittime”, ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, intervistato telefonicamente al Tg2.

Cari ha poi spiegato che “sembra un tamponamento, ma ancora la dinamica non è stata verificata. Stiamo lavorando”.

Sulla corriera diversi bambini

Il terribile scontro tra il camion frigo, che secondo quanto riferito da Il Gazzettino era fermo, e la corriera ha provocato decine di feriti, tra cui una donna che è stata elitrasportata in gravissime condizioni in ospedale. Tra i feriti gravi, ha sottolineato Cari, dei turisti ucraini.

Stando a quanto si apprende a bordo del pullman c’erano anche diversi bambini.

Tratto chiuso per soccorsi

Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. La centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sta gestendo la maxi emergenza con due elicotteri sanitari e numerose ambulanze che hanno percorso il tratto a sirene spiegate e a forte velocità.

Per permettere i soccorsi celeri è stato chiesto il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.