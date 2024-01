Bambini maltrattati dalla madre a Roma: trovati senza cibo con bruciature di sigaretta e morsi di topi

Due bambini sarebbero stati maltrattati dalla madre a Roma: sui loro corpi denutriti sono stati trovati morsi di animali (probabilmente di topi), bruciature di sigarette e lividi. La donna è stata arrestata.

Bambini maltrattati dalla mamma a Roma

Sono stati due agenti di polizia in borghese ad accorgersi delle condizioni in cui versavano i due fratellini di 6 e 8 anni.

Una malattia non curata avrebbe quasi reso cieco il più piccolo. I bambini sono stati visitati in ospedale e oggi sono al sicuro in una casa famiglia.

Fonte foto: ANSA

Questa storia di degrado viene raccontata da Il Messaggero. La madre non si curava neppure di nutrirli e quando gli agenti li hanno notati, i piccoli camminavano da soli per la strada riuscendo a stento a tenersi in piedi.

Madre arrestata, suocera indagata

La donna, di etnia rom e residente in un appartamento, è stata arrestata per maltrattamenti su richiesta del pm Antonio Verdi.

Nel giorno in cui erano stati trovati per strada, i bimbi erano stati affidati alla suocera. La donna è stata iscritta nel registro degli indagati per non essersi occupata dei minori e per aver permesso che vagassero da soli.

La suocera non è la nonna dei bambini, che sono nati da una precedente relazione della madre.

Nonostante i piccoli non parlino bene l’italiano, sono riusciti a comunicare con gli investigatori grazie all’ausilio di uno psicologo. “Sono cattivi”, avrebbero detto riferendosi alla mamma e al suo nuovo compagno.

Il pm intende accertare se anche altri adulti possano avere fatto del male ai due bambini.

Pronta ad andare in Francia

Il papà biologico da anni vivrebbe all’estero. Anche la madre, che ha anche altri figli, avrebbe intenzione di andare all’estero, in Francia.

Sui social, scrive Il Messaggero, la donna pubblicava selfie di famiglia in cui lei, il compagno e i suoi figli più piccoli apparivano sorridenti e felici.

I suoi due figli più grandi, invece, erano abbandonati a loro stessi in gravissime condizioni.