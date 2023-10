Maltrattamenti su una bimba di pochi mesi ad Alessandria: ha lesioni e fratture multiple, arrestati i genitori

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Drammatico caso di cronaca quello che arriva da Alessandria e che coinvolge una neonata di pochi mesi: i genitori della bambina sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti. Sul corpo della bimba sono stati trovati anche segni sul volto. La madre non ha risposto agli inquirenti.

Lesioni e frattura sulla bimba: è ricoverata in ospedale

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera e altre fonti, l’episodio risale a pochi giorni fa. Il 23 ottobre gli agenti di polizia hanno fermato ad Alessandria una coppia di genitori di circa 30 anni, segnalati da un familiare per presunti maltrattamenti sulla figlia.

La bimba è stata trovata nella culla e presentava gravi lesioni al volto e al corpo. Sarebbero stati riscontrati ematomi, escoriazioni e addirittura fratture multiple alle costole della bambina, che ha solo 4 mesi. Alcune delle ferite sarebbero anche pregresse.

Fonte foto: iStock La coppia di genitori è stata fermata mentre si trovava in centro città assieme alla bambina

Portata all’Ospedale infantile di Alessandria, la neonata risulta ancora ricoverata ma non in pericolo di vita. È stata sottoposta ad accertamenti di carattere medico legale, che inchioderebbero i genitori alle proprie responsabilità.

Genitori arrestati in flagranza di reato ad Alessandria

A segnalare la vicenda sarebbe stata in particolar modo una zia, che insieme ad altri avrebbe notato gli evidenti segni sul corpo della nipote e non ci ha pensato due volte prima di chiamare la polizia. I due genitori sono stati arrestati in flagranza di reato.

Le indagini della squadra mobile si sono concentrate, oltre che sulle testimonianze dei parenti, anche sull’analisi dei cellulari dei due fermati. Sarebbero stati raccolti sufficienti elementi di prova per procedere all’arresto.

Ora i due, giovani lavoratori piemontesi residenti ad Alessandria, sono stati condotti in carcere cittadino e dovranno rispondere per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Per il padre la colpa è di alcune cadute accidentali

La coppia di genitori è già stata interrogata. Secondo quanto riportato, la madre si sarebbe rifiutata di rispondere al pm di turno, mentre il padre ha tentato di giustificare le lesioni che sono state riscontrate sulla bimba di 4 mesi.

Avrebbe parlato di “due cadute accidentali”, sostenendo che si sia ferita da sola. Quanto dichiarato nell’interrogatorio di garanzia, tuttavia, non ha convinto il giudice che ne ha convalidato l’arresto.

In casa loro, dai primi rilievi, non sarebbero state trovate droghe o altri elementi evidenti che potrebbero far emergere qualche disagio come causa dei maltrattamenti sulla neonata.