Bambina di 8 anni morta in un incidente a Clusone vicino Bergamo, tra i feriti c'è il fratellino: uno è grave

Una bambina di 8 anni, di Castione, è morta nella serata di martedì 7 maggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale a Clusone. Quattro i feriti, tra cui il fratellino di 9 anni della bimba.

Incidente stradale a Clusone: cosa è successo

Lo scontro frontale tra due automobili sulla strada bagnata è avvenuto alle 22,40 di martedì 7 maggio all’altezza di San Lorenzo di Rovetta. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, su una Seat che viaggiava in direzione di Castione c’erano una donna di 60 anni con i due nipotini, la bimba di 8 anni e il fratellino di 9. Dalla direzione opposta è arrivata una Bmw con a bordo un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi di Clusone.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Clusone, nelle vicinanze di una rotonda una delle due auto è sbandata sull’asfalto bagnato dalla pioggia e ha invaso la corsia opposta, dove è avvenuto il violento scontro frontale.

L’incidente stradale in cui ha perso la vita la bambina di 8 anni è avvenuto nella serata di martedì 7 maggio in zona San Lorenzo di Ravetta, a Clusone, vicino Bergamo.

I soccorsi dopo l’incidente a Clusone

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elicotteri da Brescia e da Sondrio, quattro ambulanze e i vigili del fuoco di Clusone e di Gazzaniga.

La bimba è morta sul colpo, mentre il fratellino di 9 anni è rimasto ferito, così come la donna e la coppia sulla Bmw. Uno dei feriti (che era a bordo della Bmw) è in codice rosso agli Spedali civili di Brescia, gli altri sono stati portati alle cliniche Gavazzeni di Bergamo.

I mezzi coinvolti nello schianto di Clusone sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, che ha fatto eseguire test alcolemici sui conducenti dei due mezzi. La salma della piccola è già stata consegnata alla famiglia.

Chi è la bambina morta nell’incidente di Clusone

La bambina di 8 anni morta nell’incidente avvenuto a Clusone nella serata di martedì 6 maggio, G.P., è di Castione. La famiglia della piccola vittima vive nella zona di Rusio e i genitori lavorano come come camerieri all’Hotel Milano di Bratto.