81enne morto in un incidente a San Giovanni in Croce tra un’auto e un camion: chiusa la SS 343 Asolana

Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a San Giovanni in Croce (Cremona), lungo la SS 343 Asolana. In seguito allo schianto tra un’auto e un camion, l’Anas ha temporaneamente chiuso la tratta, portando a un blocco del traffico.

L’incidente stradale a San Giovanni in Croce

È avvenuto nella mattinata di oggi – lunedì 6 maggio 2024 – un incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo, lungo la Strada Statale 343 Asolana, nel territorio di San Giovanni in Croce, comune della provincia di Cremona, in Lombardia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, intorno alle 8:30 di mattina un’automobile che viaggiava con direzione San Giovanni sulla tratta che collega il comune con quello di Piadena, con alla guida un 81enne, si è scontrata con un mezzo pesante.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della SS 343 Asolana del comune di San Giovanni in Croce (Cremona), dov’è avvenuto un incidente tra un’auto e un camion nel quale è morto un uomo di 81 anni

Lo scontro con il tir, un mezzo della Trasporti Pesanti che procedeva nella direzione opposta, è stato molto violento. La parte anteriore della Fiat Punto dell’uomo è difatti rimasta completamente schiacciata dal bilico del camion.

Un morto nello schianto tra auto e camion

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi i vigili del fuoco, due pattuglie dei Carabinieri di Casalmaggiore, il personale medico dell’Associazione Pubblica Assistenza Padana Soccorso, arrivato con un’ambulanza e un’automedica, e le squadre dell’Anas.

I vigili del fuoco hanno estratto l’81enne alla guida della Punto dalle lamiere, per poi affidarlo agli operatori sanitari giunti sul posto, che non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso.

Come riportato da OglioPo News, l’anziano era residente a Piadena Drizzona, comune dal quale era partito per raggiungere San Giovanni in Croce, distante meno di dieci chilometri. È invece rimasto illeso il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni originario di Boretto (Reggio Emilia).

La chiusura della SS 343 Asolana

Le Forze dell’Ordine presenti hanno poi proceduto con i rilievi e le operazioni necessarie alla ricostruzione della dinamica. Stando alla testimonianza del camionista, l’81enne avrebbe invaso la corsia opposta in un tratto di strada molto stretto, sul quale è vietato il sorpasso.

L’autista del mezzo pesante non sarebbe quindi riuscito a evitare l’impatto, non essendo stato in grado di frenare in tempo e non potendo sterzare a causa del fossato che percorre lateralmente la strada.

Con un comunicato, l’Anas ha fatto sapere che la Statale 343 Asolana è stata “temporaneamente chiusa al traffico” al km 38,000. Sul posto comunque, sia gli operatori Anas che le Forze dell’Ordine sono al lavoro “per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.