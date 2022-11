Artemis 1, partita la missione del ritorno sulla Luna: il video del lancio della Nasa

Al quarto tentativo il razzo Sls di Artemis 1 è decollato con successo dalla base Nasa di Cape Canaveral e con lui è partita l’ambiziosa missione che riporterà l’uomo sulla Luna. Il lancio dell’enorme vettore Space Launch System è il primo senza equipaggio del programma Artemis, che ha l’obiettivo di creare una base sul nostro satellite dalla quale, un giorno, provare a puntare Marte.

Circa due minuti dopo il lancio, avvenuto dal Kennedy Space Center, alle 7.47 italiane (1.47 in Florida) i razzi a propellente solido, i più grandi di questo tipo mai costruiti, si sono staccati per cadere nell’oceano Atlantico.

Il motore principale si è spento e lo stadio principale del razzo Sls (Space Launch System) si è separato, cadendo nell’oceano Pacifico.

Subito dopo i quattro pannelli solari della capsula Orion si sono dispiegati e la capsula si è inserita nell’orbita terrestre dove rimarrà per circa 26 giorni, durante i quali saranno effettuati i primi test intorno alla Luna prima di rientrare sulla Terra.

“È un momento importante perché il veicolo si è svincolato dalla Terra e si trova ora nella traiettoria finale che permetterà di arrivare nelle vicinanze della Luna e di fare altre manovre per l’ingresso nell’orbita lunare”, ha detto all’Ansa Bernardo Patti, responsabile dei programmi di Esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022