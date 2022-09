Lancio Artemis 1, la Nasa riprova il 3 settembre: l'obiettivo della missione è riconquistare la Luna

La Nasa ci riprova: sabato 3 settembre è previsto un nuovo lancio di Artemis 1. L’orario è stato fissato per le 20,17 italiane, ovviamente sempre dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Questo nuovo tentativo di lancio della missione che dovrà raggiungere l’orbita lunare arriva dopo l’annullamento di quello del 29 agosto. Inizialmente la missione era stata spostata al 2 settembre.

La decisione della Nasa è arrivata al termine della riunione tecnica che è servita ad analizzare i problemi registrati lo scorso 29 agosto, quando la missione Artemis 1 era stata annullata 40 minuti prima del lancio.

La missione diretta verso l’orbita lunare era stata annullata a causa dei problemi di raffreddamento dei quattro motori del razzo Sls. A creare i maggiori grattacapi, in particolare, era stato il motore numero 3, che aveva una temperatura più alta rispetto agli altri.

L’altro problema, già registrato in precedenza, che aveva portato all’annullamento della missione Artemis 1 era dovuto al caricamento del propellente.

Durante il conto alla rovescia era stata registrata una perdita di idrogeno liquido in uno dei collegamenti con il razzo.

Tuttavia, questo imprevisto era stato risolto con il caricamento manuale del propellente.

Watch #Artemis I launch to the Moon! The broadcast will begin Saturday, Sept. 3, at 12:15pm ET (16:15 UTC) on our Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Daily Motion and https://t.co/ieGQx2G190.

More on how to watch the launch, ask questions and participate: https://t.co/PARh9Hvnk4 pic.twitter.com/zyc42xSaXj

— NASA (@NASA) August 31, 2022