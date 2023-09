Anziano cade per 70 metri sul sentiero e muore a Chiusaforte vicino Udine: si indaga sulla dinamica

Una tragedia che si è consumata di fronte ai compagni. Alois Sauseng, austriaco di 76 anni, stava percorrendo un sentiero in località Cima di Terrarossa, nel comune di Chiusaforte in provincia di Udine. Per cause ancora da accertare, Sauseng è caduto precipitando lungo un dislivello di 70 metri. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Anziano precipita per 70 metri lungo un sentiero

Come riporta ‘Il Gazzettino, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 20 settembre a Cima di Terrarossa, località del comune di Chiusaforte in provincia di Udine.

Un uomo di origine austriaca di 76 anni, Alois Sauseng, stava percorrendo un sentiero insieme alla sua comitiva quando improvvisamente è caduto ed è precipitato nel vuoto per 70 metri.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un anziano di 76 anni è precipitato mentre percorreva un sentiero a Chiusaforte, Udine, insieme alla sua comitiva. L’uomo è morto a seguito delle lesioni riportate

La tragedia si è consumata proprio di fronte agli occhi dei suoi compagni di camminata, che non hanno perso tempo e hanno subito composto il Numero Unico per le Emergenze (Nue 112).

Il sentiero si trovava a 1800 metri di altitudine, come precisa ‘Udine Today’.

I soccorsi

Il Nue ha inviato sul posto l’elisoccorso e sul luogo sono arrivati anche i volontari del soccorso alpino Cnsas.

Purtroppo, per il 76enne non c’era più niente da fare. I soccorritori hanno messo in opera un lungo tentativo di rianimazione, ma senza risultati.

Le indagini sulla dinamica e le prime ipotesi

Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe aver perso l’equilibrio a seguito di un malore, ma per il momento si resta sul piano delle possibilità.

Le autorità, nello specifico il soccorso alpino della guardia di finanza stanno indagando sulle cause che hanno portato alla tragica morte di Alois Sauseng.

Il precedente a Vicenza

Durante l’estate una tragedia analoga si è consumata a Posina, in provincia di Vicenza, dove un escursionista 68enne ha perso la vita mentre passeggiava per il Brutto Buso, una zona oltremodo impervia e priva di sentieri tracciati.

Una volta raggiunta la vetta, il 68enne aveva telefonato alla moglie per dirle che avrebbe mangiato qualcosa per poi iniziare la discesa. Purtroppo l’uomo è morto dopo un volo di 150 metri.