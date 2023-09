Ambientalisti tirano torta in faccia all'ad di Ryanair Michael O'Leary: "Benvenuto in Belgio, basta inquinare"

Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia Ryanair, è stato contestato in Belgio. Il capo di Ryanair è stato colpito da due attiviste per il clima con due torte alla crema mentre si trovava davanti al palazzo della Commissione Europea, a Bruxelles.

Belgio, contestato il capo di Ryanair

O’Leary, riferisce l’agenzia Ansa, si trovava davanti al palazzo della Commissione Europea a Bruxelles per protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo nell’Ue.

L’Ad di Ryanair ha consegnato una petizione firmata da oltre un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei.

“Benvenuto in Belgio”, ha detto una delle attiviste mentre tirava una torta in faccia all’amministratore delegato. “Stop all’inquinamento degli aerei“, ha detto l’altra attivista.

La reazione della compagnia

Michael O’Leary ha reagito alla contestazione ambientalista pubblicando sulla pagina “X” di Ryanair sua foto sporco di crema.

“Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l’Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!” ha scritto la compagnia low-cost.

Fonte foto: ANSA Torta in faccia a Michael O’Leary, ad di Ryanair

La protesta degli attivisti per il clima, che nei mesi scorsi hanno preso di mira anche altre compagnie aeree, avviene mentre i piloti di Ryanair in Belgio hanno annunciato un nuovo sciopero per il 14 e 15 settembre per questioni di salario e condizioni di lavoro. Si tratta del quarto sciopero in appena due mesi.

Le parole dell’ad sulla compagnia

O’Leary si è detto soddisfatto dell’aumento delle prenotazioni aree per settembre e ottobre e ritiene che una ripresa dei viaggi dall’Asia aiuterà a mantenere alti i prezzi dei biglietti europei la prossima estate, ha dichiarato all’agenzia Reuters in un’intervista.

L’amministratore delegato della compagnia aerea più grande d’Europa per numero di passeggeri, ha anche affermato che la compagnia aerea ha visto una “ripresa molto forte” nei viaggi dell’Europa centrale, orientale e meridionale.

L’Ad della compagnia low cost si è detto preoccupato per il prezzo del petrolio, ma che è impossibile dire se avrà un impatto sulle prospettive di profitto per l’anno.