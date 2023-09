Ryanair prende in giro Carlos Sainz dopo il furto dell'orologio: la frecciata non va giù ai tifosi Ferrari

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ira dei tifosi Ferrari. Ryanair Italia, tramite il proprio account X, ha preso in giro il pilota Carlos Sainz dopo il furto del suo orologio da 500 mila euro a Milano, in seguito al Gran Premio di Monza.

La rapina a Milano

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz è rimasto coinvolto in un episodio di piccola criminalità a Milano, dopo la gara del Gran Premio di Monza nella quale è arrivato terzo dietro alle due Red Bull di Verstappen e Perez.

Tre ragazzi di origine marocchina hanno rubato l’orologio del ferrarista da 500 mila euro per poi fuggire nelle vie della città lombarda. Il pilota si è però subito messo all’inseguimento del gruppetto.

Con l’aiuto del proprio manager e di alcuni passanti, tutti e tre i rapinatori, tra cui un ragazzo minorenne, sono stati fermati e consegnati alle autorità. Si trovano ora tutti in carcere per il furto.

La frecciata di Ryanair

Il furto e soprattutto l’inseguimento hanno fatto notizia e sui social la quesitone è stata commentata da moltissimi tifosi, ma anche dall’account ufficiale della compagnia aerea low-cost Ryanair.

L’account ufficiale italiano dell’azienda ha condiviso su X un articolo che raccontava il furto aggiungendo una battuta: “L’unica gara che può vincere“, riferendosi alla corsa in macchina del pilota Ferrari per riprendersi l’orologio.

L’unica gara che può vincere https://t.co/vSsOuGRo89 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 5, 2023

Ryanair non ha interessi in Formula 1, non collabora con Ferrari e nemmeno con scuderie rivali. Il post sembra una mossa di marketing che però si è ritorta contro la compagnia aerea. I tifosi Ferrari, maggioranza degli appassionati in Italia, non hanno per niente apprezzato il commento.

Il dominio Redbull in Formula 1

La battuta di Ryanair fa riferimento al fatto che, durante il mondiale di Formula 1 in corso, soltanto la scuderia Red Bull abbia vinto gran premi, lasciando soltanto i terzi posti alle altre.

Il dominio tecnico della casa austriaca è totale e al suo interno lo è altrettanto quello del primo pilota Max Verstappen, campione del mondo in carica e costantemente più veloce, in qualifica e gara, del compagno Sergio Perez.

Dietro alle due monoposto però la gara è estremamente equilibrata, con Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin che si migliorano ogni gara, contendendosi il terzo posto.