Ryanair, addio ai voli da 10 euro: tariffe in aumento. Michael O'Leary: "Pesa il caro-carburante"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

I voli superscontati diventeranno un dolce ricordo, parola di Michael O’Leary. Il manager e amministratore delegato di Ryanair, intervistato da Bbc Radio 4, ha spiegato in un ampio discorso sull’inflazione che il settore delle compagnie low cost è destinato a cambiare radicalmente. La causa? I costi sempre più alti e insostenibili.

O’Leary: “Biglietti in rialzo ma nessuno rinuncerà a viaggiare”

Come dichiarato da O’Leary, i voli in offerta da pochi euro a 10 euro sono destinati a scomparire a causa del caro energia che, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha pesantemente colpito anche il compartimento aereo facendo schizzare alle stelle il prezzo del carburante.

Secondo il manager irlandese la fine dei biglietti al prezzo stracciato è una conseguenza inevitabile. Nonostante questo tuttavia è convinto che le compagnie low cost continueranno ancora a operare con successo.

Fonte foto: ANSA L’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary

“I clienti voleranno cercando di trovare le tariffe più basse, ma non rinunceranno mai a viaggiare“, ha detto ai microfoni della Bbc Radio 4. Secondo il Ceo di Ryanair le persone si abitueranno, diventando “molto più sensibili ai prezzi”.

Ryanair aumenta le tariffe: addio ai voli a 10 euro

Michael O’Leary ha fatto il punto della situazione sulle tariffe attuali e future. Lo scorso anno il costo medio dei biglietti aerei della compagnia irlandese è stato di 40 euro.

“Nei prossimi cinque anni andremo verso i 50 euro“, ha spiegato l’amministratore delegato. “Le nostre tariffe promozionali davvero economiche, quelle a 1 euro ma anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni“, ha precisato.

Secondo quanto dichiarato Ryanair continuerà comunque ad avere prezzi vantaggiosi, in grado di offrire ancora “milioni di posti a 19,99, 24,99 e 29,99 euro“.

Il pensiero di O’Leary sulle emissioni di Co2

Nella lunga intervista il noto manager irlandese ha anche toccato il delicato tema dell’inquinamento atmosferico, spezzando però una lancia a favore del settore aereo.

Per quanto riguarda le emissioni globali ha evidenziato che sono il trasporto su strada e la navigazione i maggiori contributori di Co2. Una riduzione significativa, ha detto, potrà avvenire solo con il passaggio dei veicoli a benzina e diesel a quelli elettrici.

Per questo a suo parere l’attenzione alla riduzione delle emissioni dei viaggi aerei è “fuori luogo”. O’Leary ha poi ricordato che Ryanair sta investendo in aeromobili sempre più efficienti in termini di consumo di carburante.