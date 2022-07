Allarme bomba su un volo Ryanair all'aeroporto di Venezia: cosa è successo a bordo

Ore di tensione all’aeroporto Marco Polo di Venezia, dove è stato lanciato un allarme bomba per un volo Ryanair in partenza: il veivolo è stato bloccato prima del decollo e sono intervenuti Polizia e artificieri. Dopo le verifiche, si è scoperto che è stato tutto causato da un fraintendimento a bordo.

Allarme bomba all’aeroporto di Venezia

Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 luglio 2022, le forze dell’ordine sono entrate in azione sulla pista dell’aeroporto Marco Polo di Venezia.

A scatenare l’allarme è stata la possibile presenza di una bomba su un volo della compagnia Ryanair in fase di partenza e diretto a Vienna.

Fonte foto: IPA L’interno dell’aeroporto Marco Polo di Venezia

Sul posto sono intervenuti artificieri della Polizia e Vigili del Fuoco: il volo è stato bloccato per tutte le opportune verifiche, che fortunatamente non hanno dato seguito all’allarme bomba.

Volo Ryanair bloccato a Venezia: cosa è successo

Sull’aereo erano presenti, secondo le cifre riportate da Ansa, almeno 157 passeggeri e sei uomini dell’equipaggio. L’allarme bomba che ha bloccato per lungo tempo l’aeroporto di Venezia sarebbe scaturito da un malinteso proprio tra due di loro.

RaiNews riferisce infatti che dalle indagini sarebbe emerso un malinteso, un fraintendimento di parole tra uno steward e un passeggero del volo diretto a Vienna.

Ritardo al Marco Polo di Venezia

Dopo l’intervento delle autorità, gran parte dei passeggeri sarebbe stata fatta sbarcare e portata all’interno dell’aeroporto Marco Polo. Poi, la scoperta del fraintendimento e allarme bomba rientrato.

In tutto questo, all’aeroporto della città lagunare si sono accumulati inevitabili ritardi sia in partenza che in arrivo: il volo Ryanair è stato a lungo bloccato in pista e questo ha causato disagi a tutta la struttura.